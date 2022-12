Corte Suprema UE stronca SuperLega: monopolio UEFA non viola norme

Superlega: arriva il rapporto dell’avvocato Athanasios Rantos secondo cui i provvedimenti della UEFA presi contro le Società aderenti alla Superlega non avrebbero violato nessuna norma.

Superlega: arriva la stroncata da parte della Corte Suprema UE

L’avvocato generale della corte di giustizia europea Athanasios Rantos si è espresso a favore di Uefa e Fifa sulla questione Superlega, dichiarando che il comportamento dei due organi calcistici europei è da ritenersi del tutto compatibile con le leggi antitrust UE, andando a legittimare, dunque, le decisioni prese dai due organi contro Real Madrid, Barcellona e Juventus che avevano intenzione di creare una competizione come la Superlega, gestita interamente dai club, andando a metter fine al monopolio gestionale di UEFA e FIFA. Quanto dichiarato dall’avvocato non fa altro che confermare il giudizio della sentenza definitiva attesa a marzo 2023. Al giudizio finale di quest’ultima, inoltre, non ci sarà la possibilità di fare appello e sarà applicata non solo al calcio, ma a tutte gli altri sport europei in generale.

Nella sentenza definitiva, la corte europea dovrà esprimersi sul ricorso presentato dalle società contro la UEFA, che avrebbe impedito l’associazione dei club di associarsi per creare una competizione autonoma. Anche prima che l’avvocato Rantos presentasse il proprio rapporto, filtrava un certo ottimismo tra gli UEFA e FIFA e, dopo le dichiarazioni dell’avvocato, sembra oramai essere scritta la decisione finale, che di fatto impedirà a qualsiasi società di adoperarsi per una competizione che non venga approvata dalla UEFA.