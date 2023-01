Eventi sport 2023. Oltre al già trattato calcio, ci sono altri grandi appuntamenti per i mondiali di nuoto, ciclismo, atletica, basket e rugby. Per il volley ci saranno gli europei, mentre per quanto riguarda il tennis i consueti grandi slam, la F1 e la MotoGp con un’altra stagione da seguire.

Europei e Mondiali Sport invernali e Mondiali maschili di Pallamano

L’anno passato ci ha lasciato in ricordo il mondiale in Qatar, con la Coppa alzata da Messi a Doha. Prima di questo, ad inizio anno è stata la volta delle Olimpiadi invernali in apertura d’anno.

Si partirà dalle dune del deserto, per assistere alla quarantacinquesima edizione della Dakar, la quarta che sarà ospitata dall’Arabia Saudita. Un primo importante evento ci sarà già in questa prima parte di gennaio, con gli europei di pattinaggio di velocità che si terranno in Hamar, Norvegia.

Eventi sport 2023. Nella seconda metà di gennaio. In questo periodo, oltre a vedere impegnati i tennisti più forti del mondo a Melbourne per il primo slam della stagione, vedremo all’opera anche i migliori giocatori di pallamano nel mondiale che si terrà in Svezia e Polonia.

In mezzo altri eventi importanti che riguardano gli sport invernali. Dai campionati europei di Short Track, ai mondiali di Bob e Skeleton a S.Morrizt in Svizzera, per finire con gli Europei di Pattinaggio di figura che si svolgeranno ad Espoo in Finlandia.

All Star Game NBA, 6 nazioni di Rugby, F1 e MotoGp

Mentre ci inoltriamo nell’inverno e giungiamo alla primavera il calendario di eventi si arricchisce di sport più a contatto con climi temperati. Permangono i grandi eventi mondiali come l’All Star Game negli Stati Uniti in programma il prossimo 19 febbraio a Salt Lake City nello Utah.

Prima ancora spazio alla squadra italiana impegnata nella coppa del mondo di Fioretto, evento organizzato nella nostra amata Italia, a Torino dal 10 al 12 febbraio.

Eventi sport 2023. Come di consueto il mese di febbraio è caratterizzato dall’inizio del 6 nazioni di rugby, nel quale la nostra nazionale cercherà di evitare come di consueto il cucchiaio di legno.

Quindi ci si avvia verso la stagione più calda e prendono avvio due importanti eventi con protagoniste le due ruote: Il mondiale di F1 con il via in Bahrein il 5 marzo, con 24 gp (recordo assoluto) in programma. Ci sarà la novità del Gran Premio di Las Vegas, la conferma del Qatar, così come del Belgio, il quale però verrà spostato nell’ultima gara prima della pausa estiva, invece che essere la prima del periodo di ripresa. Due tappe in Italia, con Imola a presentarsi per prima il 21 maggio, poi sarà la volta di Monza il 3 settembre.

Quello di MotoGp il 26 marzo a Portimao in Portogallo. Nella MotoGp ci sarà il debutto del Gp del Kazakistan sul circuito di Sokol il 9 luglio, mentre l’altra novità è rappresentata dall’India con l’appuntamento di Buddah il 24 settembre. Due saranno le tappe in Italia, con il Mugello l’11 giugno e Misano il 10 settembre.

Inizio Finals NBA,Europei femminili di Basket, Mondiali di Nuoto in Giappone, Mondiali di Scherma a Milano.

Nel mese di giugno ci avviamo a vivere momenti clou delle stagioni dei più importanti campionati sportivi al mondo. All’inizio di questo periodo prendono avvio le Finals NBA, ovvero gli scontri diretti al meglio delle sette partite che decreteranno la squadra vincitrice del titolo finale.

In terra europea prendono avvio i campionati europei femminili di basket. Il primo che si giocherà è quello femminile, in Israele e Slovenia dal 15 al 25 giugno.

Eventi sport 2023. Poi è la volta dei mondiali di nuoto con la nostra nazionale a caccia di medaglie dopo lo strabiliante record ottenuto nel 2022 agli europei disputati a Roma in casa. Un medagliere vinto a mani basse con 25 ori, 26 argenti e 21 bronzi, un totale di 72 medaglie. Questa volta sarà a Fukouka in Giappone, in programma dal 14 al 30 luglio 2023.

Quindi la nostra nazione ospiterà un evento di caratura internazionale come i mondiali di scherma, dal 22 al 30 luglio prossimi.

Mondiali di Ciclismo a Glasgow, Europei Femminili e Maschili di Pallavolo.

Dopo il Tour De France sarà tempo per i ciclisti di rimettersi in pista per disputare i mondiali di ciclismo. Si terranno in Scozia, a Glasgow dal 3 al 13 agosto prossimi.

Quindi per la pallavolo sarà la volta degli Europei femminili in programma dal 15 agosto al 3 settembre, i quali si disputeranno nella bellezza di quattro nazioni (Italia, Belgio, Germania ed Estonia). Saranno sempre quattro le nazioni ad ospitare gli europei dei maschi con la nostra nazione ancora tra le protagoniste (Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele). La nazionale guidata da Fefè De Giorgi ha fatto l’impresa, conquistando il titolo di campione del mondo lo scorso mese di settembre e non vorrà deludere in questo appuntamento.

Mondiali maschili di Basket e quelli di Atletica leggera a Budapest.

Sempre ad Agosto spazio per l’Atletica leggera, dove il nostro Marcel Jacobs proverà ripetere l’exploit del 2021, in cui conquistò il titolo olimpico a Tokyo. Ci sono i mondiali a Budapest (19-27 agosto) e vorrà riconfermarsi come il velocista più forte al momento.

Eventi sport 2023. Verso la fine di agosto spazio al mondiale di basket, in programma a partire dal 25 agosto e terminerà il 10 settembre successivo. La nazionale di Pozzecco proverà ad arrivare più in fondo possibile, ben sapendo della difficoltà dettata da formazioni più esperte di lei.

Mondiali per club maschile e femminile di Pallavolo

A dicembre si chiude prima con i mondiali di club maschili di Pallavolo il 4 dicembre e poi con quelli femminili in programma l’11 dicembre successivo. In mezzo spazio per gli europei in vasca corta di nuoto in Romania a Otopeni in programma dal 5 al 10 dicembre 2023.