Coppa Italia Volley femminile: Conegliano suona la quinta sinfonia! Battuta Milano 3-0

Coppa Italia volley femminile, Conegliano batte Milano 3-0 (25-17; 25-23;25-18) e vince la quinta di sette finali consecutive. Santarelli punta cinque trofei in una sola stagione

Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile per la quinta volta nella propria storia, e si conferma assoluta dominatrice della pallavolo mondiale. La facilità con la quale la squadra di Daniele Santarelli si sbarazza 3-0 della Milano vicecampione d’Italia in carica, e infarcita da elementi di primo spessore come le ex Sylla e Folie, o gli ori olimpici Larson e Thompson ha dell’impressionante.

Le giocatrici di Conegliano festeggiano durante la gara contro Milano. Foto dall’account Twitter 4Bir4Bir (@4141sport)

Guidata dalla sua stella polare Isabelle Haak, nuovamente MVP e best scorer, con 23 punti, due aces e il 54% in attacco, la squadra campione del mondo mette in bacheca il terzo trofeo stagionale. Santarelli punta ora all’en plein, ovvero a conquistare cinque trofei. Impresa già sfiorata nel 20-21, quando cause di forza maggiore (leggasi emergenza pandemica) resero necessario il rinvio del Mondiale per club.

Conegliano-Milano 3-0: la sintesi del match

Partenza fulminante per Milano, che con Larson e Thompson si porta sullo 0-3. Conegliano entrain partita, e ristabilisce gli equilibri, volando sul 10-7 con Haak. Gaspari è costretto al timeout con la sua squadra sotto 14-9, ma le venete sono spietate, e non lasciano scampo alle avversarie.

Non sortisce il cambio Larson-Stysiak, con la polacca prontamente bloccata dal muro veneto, come l’americana era stata neutralizzata dalla coppia Plummer-Squarcini. Le “Pantere” scattano dunque sul 20-13, che diventa 23-14 quando la stessa Squarcini mette a terra uno splendido primo tempo.

È Robinson a chiudere i conti nel primo set: prima conquista otto punti set per la sua squadra, dopo un acuto di Stevanovic in battuta. Dunque, fissa il punteggio sul 25-17 con una diagonale.

Inizio di secondo set simile al primo, con Milano a condurre le danze: la formazione di Gaspari si affida alle bande, Thompson e Sylla, per acquisire un vantaggio di due punti (10-8). Pareggia Lubian, 11-11, con un primo tempo e il set prende una piega diversa: Conegliano mura le ex Sylla e Folie per portarsi sul 14-12, e mantiene il vantaggio con una grande diagonale di Haak (17-15).

Monza, a differenza della prima frazione, resta attaccata al set: Thompson tira dritto per dritto e sfonda le mani del muro, fissando il punteggio sul 17 pari. Conegliano scatta nuovamente avanti, con Haak, e costringe Gaspari al timeout sul 20-18.

Si torna in campo e Milano pareggia approfittando proprio di un errore dell’opposta svedese (21-21), ma nello scorcio finale del set è sempre Conegliano a spuntarla, e chiude i conti, sul 25-23, con una diagonale di Plummer.

Nel terzo set Conegliano si porta subito sul 3-0. Plummer firma il 5-1 con una diagonale, mentre la ricezione di Milano annaspa, e Larson si trova ad attaccare fuori la palla che vale il 6-1.

Gaspari chiama timeout, ma la musica non cambia: al rientro è Haak che mette a terra il pallone dell’8-2, e nonostante qualche sporadico spunto di Milano, che va a segno con Folie al centro, in poco tempo si arriva sul 12-5 dopo un errore di Sylla.

Le lombarde provano a risalire la china, ma il vantaggio dell’Imoco è troppo ampio per essere dissipato: Haak mette a segno l’ace del 20-12, e dopo un break di Milano, che rimonta sul 23-18, Haak pianta a terra la diagonale del 24-18. Ci pensa Squarcini, con un primo tempo, a finire il lavoro (25-18) e consegnare la quinta Coppa Itallia a Conegliano.