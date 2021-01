Coppa Italia, Video Gol Highlights Sassuolo-Spal 0-2: Sintesi 14-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sassuolo-Spal 0-2, Ottavi di finale Coppa Italia: palo di Djuricic, che viene espulso per un brutto fallo su Sernicola grazie all’intervento del Var, la sblocca Missiroli, raddoppia Dickmann, anche Muldur colpisce il palo

La Spal batte a sorpresa il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, negli ottavi di finale di Coppa Italia .

Clamoroso colpaccio dei ferraresi, che eliminano una squadra del maggior campionato italiano conquistando la qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno la Juventus.

La sintesi di Sassuolo-Spal 0-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco con un possesso palla di grande qualità e pazienza, mentre gli ospiti si difendono con ordine dietro la linea della palla risultando compatti e corti tra i reparti.

CI prova Djuricic, che però prima viene fermato dal palo e poi risulta impreciso ad buona posizione, mentre Raspadori trova la risposta di Berisha e subito dopo Oddei non trova la porta sulla ribattuta.

Succede di tutto nel secondo tempo, visto che al 46′ minuto i padroni di casa devono assistere all’espulsione di Djuricic, rosso diretto per un fallo su Sernicola visto dal Var.

Non solo il danno, ma anche la beffa per i padroni di casa, che in inferiorità numerica subiscono subito il gol del vantaggio al 47′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato con l’ex Missiroli, zampata su assist perfetto di Seck, che aveva saltato tutti sulla sinistra.

I padroni di casa provano a reagire, ma gli ospiti al 58′ minuto raddoppia con Dickmann, questa volta su assist meraviglioso di D’Alessandro.

Non cambia di fatto il copione della partita, visto che i padroni di casa provano a sfruttare la maggiore qualità per nascondere l’inferiorità numerica e sfiorano il gol con Muldur, che colpisce anche lui il palo prima ed è poco cinico poi, mentre Berisha alza la saracinesca su Raspadori, ma rischiano di affondare su due contropiedi di Seck nel finale.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Spal 0-2

Il tabellino di Sassuolo-Spal 0-2

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio (40′ st Kyriakopoulos); Obiang, Lopez (24′ st Ayhan); Oddei (24′ st Haraslin), Djuricic, Boga (1′ st Schiappacasse); Raspadori. A disp.: Consigli, Turati, Magnanelli, Traoré, Ferrari, Piccinini, Mercati, Defrel. All.: De Zerbi.

Spal (3-4-2-1): Berisha; Spaltro (23′ st Ranieri), Vicari (1′ st Tomovic), Sernicola; Dickmann, Murgia, Missiroli, D’Alessandro (23′ st Sala); Di Francesco (25′ Seck), Brignola (46′ st Strefezza); Floccari. A disp.: Thiam, Minelli, Esposito, Valoti, Castro, Moro. All.: Marino.

Arbitro: Camplone

Marcatori: 4′ st Missiroli, 13′ st Dickmann

Ammoniti: Muldur (S)

Espulsi: 2′ st Djuricic (S) per gioco violento

