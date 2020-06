Coppa Italia, semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter: pronostici e quote

Stasera si ricomincia a fare sul serio. Scende in campo la Coppa Italia con il ritorno della prima semifinale che vedrà in campo Juventus e Milan. Domani sarà invece il turno di Napoli-Inter.

Dopo 3 mesi dall’ultima volta, il pallone torna finalmente a rotolare. Dopo Germania e Spagna anche l’Italia calcistica si appresta a ripartire. Si ricomincia stasera con il ritorno della prima delle due semifinali in programma che vede affrontarsi la Juventus di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli.

Sfida, quella tra bianconeri e rossoneri, che riparte dall’1-1 dell’andata quando un rigore di Cristiano Ronaldo al 90′ pareggiò il vantaggio milanista firmato Ante Rebic. Con tre squalifiche pesanti (Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez) il Milan si appresta ad affrontare un match in cui, almeno sulla carta, parte sfavorito.

La Juventus, infatti, non ha infatti squalificati, quindi Mister Sarri potrà contare sulla sua rosa al completo. I pronostici vedono pertanto favorita, come detto, la Vecchia Signora, la cui vittoria è data a 1.57 contro i 5.75 associati al segno 2. Leggermente inferiore invece la quota attribuita al segno X: 4.25.

Juventus – Milan (SNAI)

Segno 1: 1.57

Segno 2: 5.75

Segno X: 4.25

Il trofeo della Coppa Italia.

Coppa Italia, ritorno semifinali: domani è il turno di Napoli-Inter

Una volta messa in archivio la sfida tra Juventus e Milan, toccherà al Napoli di Gennaro Gattuso e all’Inter di Antonio Conte, giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia in programma a Roma mercoledì prossimo. La sfida tra partenopei e nerazzurri andrà in scena domani alle 21:00 in uno Stadio San Paolo ovviamente deserto.

La contesa vede avanti il team azzurro che proverà a difendere e magari ad aumentare il vantaggio di un gol conquistato lo scorso febbraio a San Siro grazie ad un bellissimo gol di Fabian Ruiz. I nerazzurri saranno quindi chiamati a disputare una partita perfetta per conquistare l’accesso alla finale.

Una partita perfetta, come quella dello scorso gennaio, in cui Lukaku e compagni sbancarono Napoli con un incontestabile 1-3. Puntare quindi su una vittoria nerazzurra non sarebbe poi così azzardato. Infatti il bookmaker italiano SNAI associa al segno 2 una quota pari a 2.50 punti, mentre quella attribuita al segno 1 è di 2.75. Il pareggio è fissato invece a 3.50.

Napoli – Inter (SNAI)

Segno 1: 2.75

Segno 2: 2.50

Segno X: 3.50

