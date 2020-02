Coppa Italia, Milan-Juventus in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-2-2020

Milan-Juventus, partita valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Pioli si affida ad Ibrahimovic con Rebic al suo fianco, Sarri opta per Dybala assieme a Cristiano Ronaldo.

Domani alle ore 20:45 il Milan ospita a San Siro la Juventus nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Il Milan viene dalla rocambolesca sconfitta in rimonta subita nel derby contro l’Inter per 3-2 e vede in questa partita l’occasione giusta per riscattarsi. Viene da una sconfitta anche la Juventus che è crollata 2-1 sul campo del Verone e proverà a rialzare la testa in una partita da sempre molto sentita.

In campionato, le due squadre si sono affrontate a Torino lo scorso 10 Novembre e a vincere furono i bianconeri per 1-0. Stavolta, però, i rossoneri hanno un Ibrahimovic in più e giocheranno in casa, due motivi in più che spingono i tifosi del Diavolo a credere di poter battere la Vecchia SIgnora.

Le ultime sulle formazioni di Milan e Juventus

Nonostante sia stato un derby molto dispendioso, Pioli dovrebbe confermare la maggior parte dei titolari. In avanti ci sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic, l’uomo più atteso di questo match e grande ex, che sarà affiancato da Rebic, favorito su Leao. Confermato in porta Donnarumma, così come in difesa sono confermati Romagnoli al centro e Theo Hernandez a sinistra, mentre Calabria e Musacchio sono favoriti su Conti e Kjaer. In ballottaggio sono Bonaventura e Calhanoglu, con il primo in vantaggio.

Avendo giocato sabato sera, Sarri non dovrebbe effettuare un grosso turnover. Gli unici due cambi saranno in porta dove giocherà Buffon al posto di Szczesny ed in attacco dove ci sarà Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Confermato il centrocampo di Verona con Pjanic in regia supportato da Bentancur e Rabiot, così come la difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro a difendere la porta. Alle spalle dei due attaccanti Ramsey è favorito su Bernardeschi.

Probabili formazioni Milan-Juventus

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Come vedere Milan-Juventus in Diretta TV e Streaming

La partita Milan-Juventus, partita valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1 e su Rai 1 HD (canale 1 e 501 del digitale terrestre).

Inoltre, sarà possibile vedere Milan-Juventus anche in live streaming su RaiPlay.it, piattaforma streaming della rete pubblica, tramite PC, smartphone e tablet.

Dove ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche di Milan-Juventus

A San Siro, i precedenti sono leggermente a favore del Milan che si è imposto in 32 incontri su 100 disputati, mentre sono 28 le affermazioni bianconere. In ben 40 occasioni, invece, le due squadre hanno chiuso l’incontro in parità.

Negli ultimi anni, però, la Juventus si è imposta spesso e volentieri a San Siro. I bianconeri hanno vinto sette degli ultimi undici incontri tra campionato e Coppa Italia. L’ultima vittoria del Milan a San Siro risale al 23 Ottobre 2016 per 1-0 grazie ad un super gol di Locatelli.

