Coppa Italia, Juventus-Roma in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 22-1-2020

Juventus-Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta TV su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Sarri rilancerà Bernardeschi come trequartista, Fonseca senza lo squalificato Dzeko.

Domani alle ore 20:45 all’Allianz Stadium la Juventus ospita la Roma nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

La Juventus è riuscita a volare a +4 nell’ultimo turno di campionato battendo 2-1 il Parma, mentre la Roma è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive avendo la meglio sul Genoa per 3-1. Entrambe le squadre puntano ad andare avanti anche in Coppa Italia e la partita si preannuncia equilibrata e divertente.

Le due formazioni si sono affrontate solo una settimana fa ed allora sono stati i bianconeri a vincere per 2-1. I giallorossi vanno a caccia della rivincita e sognando di eliminare i campioni d’Italia come fecero nel 2014, quando all’Olimpico si imposero 1-0 (rete di Gervinho).

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Roma

Nonostante la forza dell’avversario, Sarri dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto il Parma in campionato. In porta ci sarà Buffon, mentre in difesa ci sarà una chance importante per Rugani che farà riprendere fiato a De Ligt. Opportunità importante anche per Bernardeschi che dovrebbe agire come trequartista al posto di Ramsey, mentre in attacco sarà titolare Higuain al fianco di un famelico Cristiano Ronaldo.

Meno turnover, invece, per Fonseca anche perché visti i tanti infortuni il tecnico portoghese non può permettersi troppi cambi. L’assenza più pesante sarà quella di Dzeko che è squalificato per questa partita dopo l’ammonizione rimediata con il Parma agli ottavi. A sostituirlo ci sarà Kalinic che fin qui non ha impressionato, con Under, Pellegrini e Kluivert alle sue spalle. In mediana tornerà Cristante al fianco di Veretout, mentre in difesa ci saranno Florenzi e Kolarov che hanno riposato a Genova.

Probabili formazioni Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G.Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo.Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Paulo Fonseca

Come vedere Juventus-Roma in Diretta TV e Streaming

Juventus-Roma sarà visibile in chiaro ed in esclusiva su Rai Uno a partire dalle 20:45, mentre via streaming il match sarà visibile sul sito RaiPlay.it., piattaforma streaming della rete pubblica.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma sulle frequenze di Rai Radio Uno

Precedenti e statistiche di Juventus-Roma

Vedendo i precedenti allo Stadium tra Juventus e Roma, i favoriti per il passaggio del turno sono i bianconeri. La Vecchia Signora ha infatti vinto gli ultimi nove incontri disputati in casa contro i giallorossi. La Roma, in pratica, da quando esiste l’Allianz Stadium non è mai riuscita a portare a casa un risultato positivo.

Anche in generale, i numeri parlano tutti a favore della Juventus che in casa contro la Roma ha ottenuto ben 62 vittorie su 95 partite, perdendo solamente in dodici occasioni. Sono stati, invece, 21 i pareggi, ma essendo una partita di coppa naturalmente il segno X non potrà uscire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA