Coppa Italia, Inter-Fiorentina in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 29-1-2020

L’Inter ospita la Fiorentina a San Siro per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince affronta il Napoli in semifinale. Lukaku riposa, esordio per Eriksen?. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro alle ore 20:45 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Dopo tre pareggi di fila in campionato con Atalanta, Lecce e Cagliari che hanno parzialmente rallentato la corsa dell’Inter al primo posto, i nerazzurri di Antonio Conte si rituffano in Coppa Italia per disputare il quarto di finale contro la Fiorentina. L’Inter negli ottavi di finale ha agevolment eliminato il Cagliari per 4-0 e ora punta alla semifinale, che vorrebbe dire sfida al Napoli. I nerazzurri arrivano alla gara non nel miglior periodo di forma psicofisica e ancora in emergenza soprattutto in mezzo al campo, ma la Coppa nazionale è obiettivo concreto dell’Inter.

La Fiorentina ha definitivamente cambiato passo dal cambio panchina, quando Beppe Iachini a fine 2019 ha rilevato l’ex tecnico Vincenzo Montella. In campionato la Viola ha inanellato 2 vittorie (tra cui lo 0-2 a Napoli) e 2 pareggi nelle prime 4 partite del nuovo anno, ed eliminato agli ottavi di Coppa Italia l’Atalanta per 2-1. Prima di pensare alla sentita sfida alla Juventus di campionato in programma domenica, la Fiorentina proverà a fare il colpo a Milano e a regalarsi la semifinale di coppa.

Come vedere Inter-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live:

La Coppa Italia è esclusiva Rai, Inter – Fiorentina sarà quindi trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:45. Il match sarà disponibile su ogni tipo di device (Pc, Tablet, smartphone) anche tramite la piattaforma Rai Play. Sarà possibile ascoltare la diretta del match tramite le frequenze di Rai Radio 1.

Precedenti e statistiche di Inter – Fiorentina

La sfida di domani sera sarà la terza che vedrà affrontarsi nei quarti di finale di Coppa Italia Inter e Fiorentina. le prime due risalgono alla stagione 1959/1960, dove passarono i Viola e nella stagione 1966/1967 dove a passare il turno fu l’Inter. La sfida più recente in Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, risale all’edizione 2009/2010 in semifinale, dove si impose l’Inter con un doppio 1-0.

Probabili Formazioni Inter – Fiorentina

L’Inter non è ancora al completo e deve nuovamente far fronte a importanti infortuni a centrocampo: Brozovic e Gagliardini non dovrebbero recuperare, ma Conte ritrova almeno Vecino, tolto dal mercato e convocato per la sfida. Ballotaggio in difesa tra Godin e Bastoni e Young e Biraghi per la fascia sinistra. Candreva è in vantaggio su D’Ambrosio sulla destra. A centrocampo scelte quasi obbligate con Borja Valero, Barella e Sensi titolare. Lukaku riposa, assieme a Lautaro Martinez, tocca a Sanchez. Difficile ma non impossiible l’esordio di Eriksen.

Iachini conferma il modulo 3-5-2 e partirà con Terracciano tra i pali. In difesa Pezzella è squalificato e la linea sarà Milenkovic, Caceres e Ceccherini. Sulle fasce Lirola e Dalbert confermati. Non ci sarà Castrovilli, favorito Esseryc al suo posto con Benassi e Pulgar a centrocampo. In attacco è ballotaggio tra Cutrone e Vlahovic per affiancare l’inamovibile Chiesa.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, BIRAGHI, BORJA VALERO, SENSI, BARELLA, CANDREVA, LAUTARO MARTINEZ, SANCHEZ

FIORENTINA (3-5-2): TERRACCIANO, MILENKOVIC, CACERES, CECCHERINI, POL LIROLA, ESSERYC, BENASSI, PULGAR, DALBERT, CHIESA, VLAHOVIC

