Coppa Italia, date semifinali: 2-3-23-24 aprile

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle partite delle semifinali di Coppa Italia: andata il 2 e il 3 aprile, ritorno il 23 e 24 dello stesso mese.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle semifinali di Coppa Italia in cui si sfideranno da una parte Fiorentina-Atalanta, dall’altra Juventus-Lazio. Le vincenti giocheranno la finale in programma il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia: Juventus-Lazio, martedì 2 aprile

La prima semifinale di Coppa Italia sarà Juventus-Lazio, in programma all’Allianz Stadium di Torino, martedì 2 aprile alle ore 21:00 mentre il ritorno si disputerà martedì 23 aprile alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Come sempre infatti la formula della Coppa Italia nel penultimo attimo prevede il doppio confronto. La Juventus è la regina della competizione con ben 14 successi e raggiunge le semifinali per il quinto anno consecutivo, per un totale di 36 volte in 76 edizioni.

La Lazio dopo aver superato la Roma nei quarti di Coppa Italia ha raggiunto le semifinale, evento che non si verificava dalla stagione 2019-20. Per Sarri c’è la possibilità di battere la sua ex squadra e di centrare l’undicesima finale biancoceleste, in chi ha alzato il trofeo in sette occasioni.

Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta, mercoledì 3 aprile

La seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta si svolgerà mercoledì 3 aprile allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 21:00, mentre il ritorno si disputerà mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo sempre alle ore 21:00.

La Fiorentina ha la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia come nella passata stagione quando perse contro l’Inter, per la 12° volta, un trofeo vinto in 6 occasioni, l’ultimo nel 2001 contro il Parma. L’Atalanta invece ha vinto la competizione nel lontano 1963 contro il Torino e non arriva all’ultimo atto dal 2021 quando perse per 2-1 contro la Juventus.