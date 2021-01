Coppa Italia, Atalanta-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-1-2021

Ottavo di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium, dove i padroni di casa dell’Atalanta affronteranno il Cagliari, per un match che vedrà in campo le seconde linee, che avranno una ottima occasione per mettersi in mostra in ottica campionato.

Settimana di coppa per serie A, che vedrà scendere in campo, tra le altre, anche Atalanta e Cagliari per gli ottavi di finale della Tim Cup.

La vincente della sfida del Gewiss Stadium affronterà ai quarti la vincente del match tra Lazio e Parma, le quali si affronteranno domani sera allo stadio Olimpico.

Nerazzurri e rossoblù sardi stanno vivendo in campionato momenti opposti. Se dal lato orobico le cose vanno piuttosto bene, con il successo di sabato sul Benevento che ha rafforzato la quinta posizione in classifica, in casa isolana, invece, le cose girano storto da tempo.

Gli uomini di Di Francesco, infatti, vengono da quattro ko consecutivi, che li hanno risucchiati fino al sedicesimo posto.

L’impegno settimanale nella coppa nazionale servirà, perciò, a entrambe le squadre per permettere a chi ha giocato meno, fino a questo punto della stagione, di mettersi in mostra, oltre a permettere ai titolari di “scaldarsi” in vista del turno di campionato del weekend.

Come vedere Atalanta-Cagliari in Diretta TV Streaming:

Sarà possibile seguire la partita tra Atalanta e Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, domani sera alle ore 21.15 su Rai Due e in streming su RaiPlay.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Cagliari:

Gasperini applicherà un ampio turnover per dar modo ai titolari di tirare il fiato e concedere una chance alle seconde linee. In porta giocherà Sportiello, protetto da un trio difensivo composto da Toloi, Caldara (o Romero) e Djimsiti. A centrocampo ci saranno Freuler e De Roon centrali, con Gosens sulla fascia sinistra e il neoacquisto Maehle sulla destra, mentre in attacco Malinovskyi e Miranchuk rifiniranno per l’unica punta che sarà Muriel.

Formazione ampiamente rimaneggiata anche in casa Cagliari, dove Di Francesco farà riposare molti titolari. In porta ci saranno Cragno sarà chiamato agli straordinari, con in difesa il quartetto formato da Pisacane, Walukiewicz, Godin e Tripaldelli. A centrocampo ci saranno Nandez, Oliva e Marin, con Pereira e Sottil che innescheranno l’unica punta, che sarà Pavoletti.

Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari:

Atalanta(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

Cagliari(4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukievicz, Godin, Tripaldelli; Oliva, Nandez, Oliva; Pereiro, Sottil; Pavoletti.

