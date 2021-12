Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22, i risultati dell’inseguimento di Le Grand Bornand

Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22, risultati dell’inseguimento di Le Grand Bornand: Vitozzi e Wierer nella top 10. Bormolini diciannovesimo.

Seconda giornata di gare sulle nevi di Le Grand Bornand (Alta Savoia) per quel che riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22. Dopo le sprint di ieri, che avevano premiato Roeiseland e Johannes Boe, oggi è stata la volta delle gare ad inseguimento.

Tra le donne, trionfa Elvira Oeberg, un errore a terra e uno in piedi, davanti a Julia Simon, un errore nel tiro in piedi e la sorella Hanna Oeberg, due errori nell’ultima serie in piedi, che le consentono comunque di accorciare in classifica generale su Marte Roeiseland, solo quarta all’arrivo.

Ottima prova delle italiane, in netta ripresa rispetto alle prime apparizioni stagionali: Vitozzi, quinta, conclude la sua gara con un errore in piedi. Wierer, decima, commette due errori nelle ultime due serie al poligono.

L’inseguimento maschile se lo aggiudica invece Quentin Fillon Maillet, perfetto al tiro, davanti al russo Latypov, due errori tra seconda e terza serie, che continua così un weekend molto positivo. Sul gradino più basso del podio il norvegese Christiansen, anche lui senza errori.

Il nostro Thomas Bormolini, diciassettesimo nella sprint, si piazza diciannovesimo, ottenendo un’altra top 20, commettendo tre errori in piedi. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, trentatreesimo, con una prima serie al poligono disastrosa, contrassegnata da tre errori.

Domani la partenza in linea, che chiuderà questa quarta tappa di Coppa del Mondo.

