Coppa del Mondo Biathlon: buona Italia nella tappa di Ruhpolding

Coppa del Mondo di Biathlon, buona Italia nella tappa di Ruphpolding: arrivano tre podi, tutti al femminile, con Vitozzi in grande spolvero dopo la prova opaca di Pokljuka. Wierer ottiene un buon quarto posto nell’individuale, mentre Giacomel conferma di poter dire la sua tra i grandi, e finisce quinto nella 20 km. Notizie positive anche da Comola, perfetta al tiro in staffetta, e a punti nella 15 km. In testa non cambia nulla, con Simon, undici podi, e Johannes Boe, quattordici, che fanno il vuoto alle spalle.

Con le mass start disputate domenica si è chiusa la tappa tedesca di Ruhpolding, quinto appuntamento della Coppa del Mondo di Biathlon. Una tappa che vede l’Italia in evidenza, conquistare tre podi, di cui uno nella staffetta femminile, e segna il pronto riscatto di Lisa Vitozzi, uscita prontamente dalle nebbie in cui rischiava d’invischiarsi dopo la brutta prova di Pokljuka (Slovenia).

La sappadina ha conquistato una splendida vittoria nell’individuale disputata venerdì, per poi “accontentarsi” della piazza d’onore nella mass start, dove si è invertita di posizione con un’inarrestabile Julia Simon.

La vittoria di venerdì, terza per lei in Coppa del Mondo dopo quelle ottenute nel gennaio 2019 a Oberhof, è maturata grazie alla precisione avuta al tiro: un 20/20 immacolato, che oltre a consentirle di conquistare 90 punti preziosi per la classifica generale, nella quale torna ad occupare la terza posizione, rassicura sul fatto che Lisa abbia metabolizzato in fretta la delusione della passata settimana, segno di una forza mentale ritrovata.

Individuale nella quale ha fatto bene anche Dorothea Wierer che, non fosse stato per un errore commesso nell’ultima serie, avrebbe vinto la gara. L’altotesina si è poi persa nella mass start, dove è giunta solo ventitreesima commettendo sette errori, ma si trova comunque nella top cinque di Coppa del Mondo, con 395 punti totalizzati.

Bene tra le azzurre anche Samuela Comola: non solo nella staffetta, conclusa al terzo posto dietro Norvegia e Germania, la classe ’98 è stata l’unica a non utilizzare ricariche, ma anche a livello individuale l’aostana si è fatta valere, giungendo in zona punti (ventisettesima) nell’individuale.

E se in campo femminile Julia Simon ha incrementato il distacco, ora salito a 141 punti, da Elvira Oeberg, in campo maschile continua un vero e proprio assolo per Johannes Boe. Il norvegese vince sia l’individuale che la mass start, raggiunge quota 102 podi in carriera, e scava un solco di 174 punti dal connazionale Lagraeid, che prova ma non riesce a tenergli il passo.

Troppo forte Boe, che nonostante due errori nell’individuale riesce a dare dieci secondi di distacco a Christiansen (un errore) e quasi trenta a un sorprendente Jakov Fak, terzo con l 20/20 a poligono. Il fuoriclasse norvegese marca la differenza sugli sci, dove l’unico a stare sotto il distacco dei 70 secondi è Christiansen, mentre Fak, ad esempio, accumula quasi due minuti e dieci di ritardo.

L’Italia rimane a secco di successi, ma si gode le ottime prestazioni del giovane Giacomel, quinto nella gara individuale, dove è stato in lotta per il podio sino al penultimo poligono, dopo essere risultato secondo, dietro a Christiansen, nella prima serie di tiro. Un errore nella terza serie, la prima in piedi, ne ha compromesso le ambizioni di gloria, ma non gli ha impedito di centrare la seconda top five della stagione, dopo esservi entrato al termine della sprint di Pokljuka. Non male per essere il terzo anno a tempo pieno nel circuito maggiore.

Il 20 gennaio si vola in Italia, per il classico appuntamento di Anterselva, dove la Nazionale di casa avrà tutte le carte in regola per fare bene, anche se l’odierna esclusione di Federica Sanfilippo, con conseguente ritiro della classe ’90 dal mondo del biathlon, non sembra essere stato digerito bene dai compagni, specie da Wierer, e potrebbe lasciare qualche strascico in seno alla spedizione azzurra.