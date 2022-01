Coppa d’Africa 2022: ressa con morti e feriti durante Camerun-Comore 2-1

Evento drammatico durante la partita degli ottavi di Coppa D’Africa tra Camerun e Comore. Ci sarebbero stati dei morti per via di una ressa fuori i cancelli dello all’Olembé Stadium. La CAF ha subito iniziato le indagini per ricostruire lo spiacevole avvenimento.

Camerun-Comore è una partita che verrà ricordata non solo per l’impresa della squadra del Paese dell’Africa orientale che ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, gli ottavi di Coppa D’Africa con una squadra dimezzata e senza portieri. Infatti, c’è stato anche un avvenimento drammatico, al di fuori della partita, che si è verificato mentre il match veniva giocato all’Olembé Stadium dove la squadra di Comore ha perso con il padroni di casa del Camerun per 2-1.

Fuori l’impianto sportivo c’è stata un ressa che avrebbe portato a dei morti. In primo luogo, si pensava semplicemente a dei rumors ma poi l’evento è stato confermato, anche per via dei numerosi video comparsi sui social. Secondo quanto affermato da fonti ufficiali, la ressa avrebbe riguardato una quarantina di persona di cui decini di feriti e, purtroppo, sei vittime.

La CAF indagine su quanto accaduto

La CAF (Confédération Africaine de Football) ha immediatamente iniziato iniziate le ricerche per andare a fondo a questo tragico evento. Secondo quanto detto, la ressa sarebbe stata provocata a seguito di un tentativo di accedere, in maniera forzata, allo stadio per prendere visione al match. Sarebbero stati circa 50.000 i tifosi che avrebbero provato ad entrare nell’impianto sportivo.

Lo stadio camerunense, infatti, può ospitare un massimo di 60.000 tifosi ma in quell’occasione ,per via delle norme anti Covid, ne potevano accedere solamente l’80%. Le immagini mostrano scene terrificanti di gente che rimaneva intrappolata tra la folla o, addirittura, c’era anche chi veniva spinto o pestato.

La CAF, dunque, non si ferma e si è messa subito all’opera entrando in contatto con le massime autorità locali tra cui governo del Camerun stesso e con il Comitato Organizzatore Locale per arrivare ad un comunicato ufficiale di quanto successo ieri sera.

