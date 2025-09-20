Conte lascia intendere la permanenza a Napoli almeno per un altro anno

Conte - Stadiosport.it

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha lanciato un indizio importante sulle sue intenzioni di restare in azzurro almeno per un’altra stagione. Prima della sconfitta di giovedì contro il Manchester City, il tecnico ha dichiarato alla stampa: “Questo è il secondo anno, poi ci sarà un terzo”.

Le parole, riportate da Sky Sport e riprese da AreaNapoli, non sono state notate da molti media, ma rappresentano un chiaro segnale della volontà di Conte di continuare il suo percorso a Napoli. Il contratto dell’allenatore è valido fino al 2028, ma il messaggio è inequivocabile: Conte intende proseguire a prescindere dai risultati della stagione in corso.

Le dichiarazioni del tecnico assumono un grande valore simbolico e rafforzano il clima di continuità e stabilità che si respira attualmente a Napoli.Il presidente Aurelio De Laurentiis negli ultimi anni ha preso decisioni importanti che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano. Il successo dello scorso anno con la conquista dello Scudetto ha rappresentato una tappa fondamentale, e ora l’obiettivo è costruire su quelle basi guardando con fiducia al futuro.

La sconfitta contro il Manchester City non ridimensiona le ambizioni del club, anche perché l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo ha complicato la gara. Con il nuovo formato della Champions League, però, ci saranno molte altre occasioni per dimostrare che il Napoli può competere con le migliori squadre d’Europa