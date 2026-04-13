Conte frena sull’Italia: “Ho un contratto con il Napoli”, il futuro resta in bilico

Le parole di Antonio Conte riportano chiarezza su una delle vicende più discusse degli ultimi giorni: il possibile ritorno sulla panchina della Nazionale. Dopo le voci sempre più insistenti legate all’addio di Gennaro Gattuso, l’attuale tecnico del SSC Napoli ha voluto mettere un freno alle interpretazioni circolate nelle ultime ore.

Durante un intervento radiofonico, Conte ha smentito con decisione di aver dato disponibilità alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ribadendo la sua posizione attuale. Il tecnico ha sottolineato di essere ancora legato al Napoli e di non aver aperto a scenari alternativi, almeno nel breve periodo.

Conte chiarisce: priorità al Napoli

Il messaggio è stato diretto e senza margini di interpretazione. Antonio Conte ha spiegato di avere ancora un anno di contratto con il club partenopeo e di voler rispettare gli accordi presi. Una presa di posizione netta, arrivata dopo che alcune sue dichiarazioni erano state interpretate come un’apertura alla panchina azzurra.

Il tecnico ha anche espresso fastidio per come le sue parole siano state riportate, invitando a una maggiore precisione nell’interpretazione. Un segnale chiaro di come, in questa fase, non voglia alimentare ulteriori speculazioni sul suo futuro.

La situazione resta comunque aperta, ma con una priorità ben definita: il presente si chiama Napoli. Solo al termine della stagione ci sarà un confronto con la società per valutare eventuali sviluppi.

Il legame tra Antonio Conte e la Nazionale italiana di calcio non è certo una novità. Il tecnico ha già guidato gli Azzurri tra il 2014 e il 2016, ottenendo risultati solidi e costruendo una squadra competitiva.

La sua esperienza si concluse dopo l’eliminazione ai quarti di finale degli Europei contro la Germania, al termine di una partita combattuta fino ai calci di rigore. Da lì, Conte è tornato al calcio per club, iniziando una nuova fase della sua carriera.

Questo passato rende il suo nome uno dei più credibili ogni volta che si apre il discorso sulla panchina azzurra. La sua capacità di lavorare con gruppi e ottenere risultati in tempi brevi lo rende un profilo sempre attuale.

Un futuro ancora da scrivere

Dopo le esperienze con Inter e Tottenham, Conte ha intrapreso una nuova sfida con il Napoli, iniziata nel 2024. Un progetto che, almeno per ora, resta al centro delle sue attenzioni.

Il futuro, però, non è completamente definito. Molto dipenderà dai risultati della stagione e dalle scelte della federazione italiana, che dovrà individuare il nuovo commissario tecnico.

Il nome di Conte continuerà inevitabilmente a circolare, ma le sue parole indicano una direzione precisa: nessuna decisione verrà presa prima della fine della stagione. E fino a quel momento, ogni scenario resta possibile.