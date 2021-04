Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 29° giornata Serie A 2020-21

Turno di Pasqua per la Serie A, che ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Occhi puntati sull’Inter di Conte, che a Bologna cerca di proseguire la propria striscia di vittorie e mettere un’ipoteca importante sulla conquista del prossimo Scudetto. La Juventus di Pirlo spera, ma dovrà superare un ostacolo duro come il derby della Mole. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri

Ibrahimovic è reduce dagli impegni con la Nazionale e non pare essere al meglio. Lo svedese dovrebbe comunque scendere in campo, ma vi consigliamo di puntare su altri uomini (Calhanoglu) per la partita contro la Sampdoria. Sampdoria che si affida alla coppia Quagliarella-Gabbiadini, ma ha nei due esterni, Candreva e Damsgaard, gli uomini più pericolosi.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. Allenatore: Luca Gotti

Sfida tra sudamericani per Atalanta-Udinese: Muriel si appresta a trascinare l’attacco della “Dea” sin dall’inizio, mentre Pereyra darà la solita qualità sulla trequarti.

Consigli Fantacalcio Benevento-Parma

BENEVENTO (4-3-1-2) Montipò, Improta, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola; Lapadula, Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Il nome su cui puntare è quello di Gaich, attaccante rivelazione dei campani che ha deciso la sfida contro la Juve. Il Parma si affida al giovane Dennis Man, che si è comportato bene nelle ultime uscite, firmando anche un assist contro la Roma.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Hellas Verona

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici.

ELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Ivan Juric.

Pavoletti e Joao Pedro sono la coppia di fiducia di Semplici, che si affida a loro per portare a termine l’obiettivo salvezza. Nel Verona occhio al solito Zaccagni e a Lovato, che ha disputato una buona prima fase all’Europeo Under 21.

Consigli Fantacalcio Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca. Allenatore: Davide Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini

Scamacca sarà la guida dell’attacco rossoblù, dopo aver segnato un gol contro la Repubblica Ceca agli Europei. La Fiorentina, col ritorno di Iachini, riparte dalle certezze Ribery e Vlahovic, per provare a centrare almeno un posto a metà classifica.

Consigli Fantacalcio Lazio-Spezia

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Chabot, Terzi, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Milinkovic ha disputato delle ottime gare con la Nazionale serba, ed ora è pronto a riprendere in mano il centrocampo biancoceleste per assaltare la zona Champions. Spezia che si affida al suo undici titolare, con Pobega e Ricci che potrebbero risultare nuovamente decisivi in mezzo al campo.

Consigli Fantacalcio Napoli-Crotone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Vulic, Benali, Pereira; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

Nessun dubbio di formazione per i due allenatori: Zielinski si è dimostrato l’uomo più in forma del Napoli nelle ultime uscite e punta a ripetersi anche dopo la sosta. Cosmi si affida al talento di Ounas e ai gol di Simy per tentare l’impresa.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Djuricic, Traorè, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

Sassuolo che, senza i nazionali italiani, ha in Boga il suo uomo di maggior talento. La Roma si affida sempre a Borja Mayoral, terminale offensivo che sta rubando sempre più spazio a Dzeko.

Consigli Fantacalcio Torino-Juventus

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Baselli, Murru; Belotti, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Sfida tra Belotti e Ronaldo che animerà il derby della Mole dall’interno. I due attaccanti sono i punti di riferimento delle rispettive squadre, ed è da loro che ci si aspetta la giocata risolutrice dell’incontro. Occhio anche a Chiesa, possibile outsider per il ruolo di MVP.

Consigli Fantacalcio Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Skov Olssen ha segnato una doppietta contro l’Austria e si è preparato al meglio per la sfida all’Inter. I nerazzurri puntano sulla coppia Lukaku-Martinez, ma possono giocarsi anche le carte Hakimi-Perisic sulle fasce, oltre a Barella nel mezzo. Occhio a Soriano, che del Bologna è l’uomo più prolifico. Mihajlovic si affida ai suoi inserimenti come arma per ferire i nerazzurri.

