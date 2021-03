Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 28° giornata Serie A 2020-21

La ventottesima giornata di Serie A prenderà il via domani con la sfida tra Parma e Genoa. Con la partita dell’Inter che verrà rinviata visti i tanti casi di Covid tra le file del Sassuolo, le attenzioni si concentrano tutte sulla Juventus, impegnata in casa contro il Benevento. I due big match di giornata, Fiorentina-Milan e Roma-Napoli mettono punti importanti in palio per la corsa Scudetto e la Champions League. Noi di Stadiosport vi offriamo, come ad ogni vigilia di campionato, i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Parma-Genoa

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila. Allenatore: D’Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini

Mihaila è l’attaccante rivelazione del Parma, due reti e due assist che gli sono valsi la titolarità nella squadra crociata. Genoa che punta sulla coppia Destro-Shomurodov che ha dimostrato di avere un’ottima intesa.

Consigli Fantacalcio Crotone-Bologna

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Benali, Molina, Rispoli; Di Carmine, Simy. Allenatore: Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Senza Messias il peso dell’attacco calabrese sarà tutto sulle spalle di Simy. Il Bologna ha messo in mostra un ottimo Svanberg nella sfida contro la Samp. Vi consigliamo di puntare sul mediano anche per questa partita.

Consigli Fantacalcio Spezia-Cagliari

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Semplici

Nello Spezia scegliamo Maggiore, che sta avendo un rendimento costante in queste settimane. Il Cagliari si affida al solito Joao Pedro, capace di far saltare il banco con le sue enormi qualità.

Consigli Fantacalcio Verona-Atalanta

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Dijmsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

Interessante il confronto tra i giovani Pessina e Zaccagni, vere rivelazioni stagionali delle due squadre. Muriel potrebbe essere il giocatore decisivo della sfida. L’Atalanta si affida spesso a lui per decidere le gare, anche dalla panchina.

Cnsigli Fantacalcio Juventus-Benevento

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

BENEVENTO (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

Nella Juventus quasi scontato puntare su Chiesa, visto il grande momento di forma che sta vivendo. Benevento che si affida all’esperienza di Viola. La sua leadership deve aiutare Inzaghi ad uscire dal momento di impasse.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Torino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

La Sampdoria si affida a Damsgaard, apparso brillante anche contro il Bologna. Quagliarella è andato in gol, e il suo apporto negli ultimi metri è sempre importante. Torino che si affida al capitano, Belotti, per portare a casa i tre punti.

Consigli Fantacalcio Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Allenatore: Gotti

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

Arslan e Pereyra sono le carte su cui puntare se non avete De Paul. La scarpa d’oro Immobile è l’uomo che può risolvere le situazioni complicate per la squadra biancoceleste.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Vlahovic è reduce dalla tripletta contro il Benevento, e potrebbe sfruttare la scia dell’entusiasmo. Il Milan si affida ad Ibrahimovic, fresco di convocazione con la Svezia, e pronto a trascinare il “Diavolo” fuori da un periodo complicato.

Consigli Fantacalcio Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

La sfida Dzeko-Mertens accenderà la notte dell’Olimpico. C’è un po’ di tensione tra Fonseca e il bosniaco, che non sta offrendo il meglio di sè. Il big match di domenica potrebbe però rappresentare la svolta definitiva per la sua stagione e quella della Roma. Prima l’obiettivo Champions, poi si vedrà.

