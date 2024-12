Conference League, risultati e classifica 5° giornata 12/12/2024

I Risultati e i Marcatori della 5° giornata di Conference League 12 Dicembre 2024 con Classifica aggiornata

Ottime notizie per il calcio italiano nella quinta giornata della fase a girone unico di Conference League.

Infatti, la Fiorentina vince in goleada distruggendo in casa il LASK Linz nel pomeriggio, quando Djurgarden, Chelsea, Basaksehir, Dinamo Minsk, Copenaghen, Lugano, APOEL Nicosia, Cercle Brugge e Betis Siviglia hanno la meglio su Vikingur, Astana, Heidenheim, Larne, Hearts of Midtlohian, Legia Varsavia, Noah, Olimpia Ljubljana e Petrocub, mentre pareggiano HJK e Molde.

Nelle partite della serata, invece, solo vittorie convincenti per Gent, Pafos, Shamrock Rovers, Vitoria Guimaraes e Panathinaikos contro TSC, Celje, Borac, San Gallo e TNS, bene anche Mlada Boleslav e Omonia Nicosia contro Jagellonia e Rapid Vienna.

Risultati e Marcatori della 5° giornata Conference League 2024-2025:

Vikingur Reykjavik – Djurgarden 1-2 : Kosugi 62′, Wikheim 65′, Sigurpálsson 72′

: Kosugi 62′, Wikheim 65′, Sigurpálsson 72′ FC Astana – Chelsea 1-3 : Guiu 14′, Marochkin 18′ (autogol), R. Veiga 39′, Tomasov 45′

: Guiu 14′, Marochkin 18′ (autogol), R. Veiga 39′, Tomasov 45′ Basaksehir – Heidenheim 3-1 : Türüç 6′, Crespo 18′, Honsak 61′, Piątek 68′

: Türüç 6′, Crespo 18′, Honsak 61′, Piątek 68′ Din. Minsk – Larne 2-0 : Gavrilovich 67′ (rigore), Zherdev 73′

: Gavrilovich 67′ (rigore), Zherdev 73′ Copenhagen – Hearts 2-0 : Chiakha 48′, Diks 78′ (rigore)

: Chiakha 48′, Diks 78′ (rigore) Fiorentina – LASK 6-0 : Sottil 10′-58′, Ikoné 22′, Richardson 39′, Mandragora 69′, Stojkovic 82′ (autogol), Gudmundsson 85′ (rigore)

: Sottil 10′-58′, Ikoné 22′, Richardson 39′, Mandragora 69′, Stojkovic 82′ (autogol), Gudmundsson 85′ (rigore) HJK – Molde 1-2 : Ihler 14′-27′, Erwin 32′, Meriluoto 90’+2

: Ihler 14′-27′, Erwin 32′, Meriluoto 90’+2 Legia – Lugano 1-2 : Morishita 11′, Bottani 40′, Hajdari 74′

: Morishita 11′, Bottani 40′, Hajdari 74′ Noah – APOEL 1-2 : Chebake 23′, Aiás 45’+4, Kostadinov 89′, Abagna 90’+3

: Chebake 23′, Aiás 45’+4, Kostadinov 89′, Abagna 90’+3 O. Ljubljana – Cercle Bruges 1-4 : Olaigbe 2′-81′, Blanco 5′, Felipe Augusto 24′, Denkey 72′

: Olaigbe 2′-81′, Blanco 5′, Felipe Augusto 24′, Denkey 72′ Petrocub – Betis 1-1 : Bakambu 54′

: Bakambu 54′ San Gallo – Vitoria Guimaraes 1-4 : Mendes 33′, G. Silva 58′, Csoboth 66′, Baio 84′, Samu 90’+4

: Mendes 33′, G. Silva 58′, Csoboth 66′, Baio 84′, Samu 90’+4 Gent – TSC 3-0 : Dean 8′ (rigore), Gandelman 13′, Surdez 20′

: Dean 8′ (rigore), Gandelman 13′, Surdez 20′ Mlada Boleslav – Jagiellonia 1-0 : Vydra 76′

: Vydra 76′ Omonia – Rapid 3-1 : Kakoullis 52′, D. Beljo 62′, Semedo 66′, Moubarak 90’+6

: Kakoullis 52′, D. Beljo 62′, Semedo 66′, Moubarak 90’+6 Pafos – Celje 2-0 : Dragomir 48′, Correia 63′

: Dragomir 48′, Correia 63′ Shamrock Rovers – Borac Banja Luka 3-0 : Kenny 12′-64′, Farrugia 56′

: Kenny 12′-64′, Farrugia 56′ TNS – Panathinaikos 0-2: Djuricic 15′, Ioannidis 61′ (rigore)

Classifica Conference League 2024-2025 dopo 5° giornata:

1 Chelsea 15 5 5 0 0 21:4 +17 2 Vitoria Guimaraes 13 5 4 1 0 12:5 +7 3 Fiorentina 12 5 4 0 1 17:6 +11 4 Legia Warsaw 12 5 4 0 1 12:2 +10 5 Lugano 12 5 4 0 1 9:5 +4 6 Shamrock Rovers 11 5 3 2 0 11:4 +7 7 Cercle Brugge 10 5 3 1 1 13:6 +7 8 Jagiellonia Bialystok 10 5 3 1 1 10:5 +5 9 SK Rapid 10 5 3 1 1 8:5 +3 10 APOEL Nicosia 10 5 3 1 1 7:4 +3 11 Djurgården 10 5 3 1 1 8:6 +2 12 Pafos 9 5 3 0 2 9:5 +4 13 Gent 9 5 3 0 2 8:7 +1 14 Olimpija Ljubljana 9 5 3 0 2 7:6 +1 15 1. FC Heidenheim 1846 9 5 3 0 2 6:6 0 16 Copenaghen 8 5 2 2 1 8:6 +2 17 Real Betis 7 5 2 1 2 5:5 0 18 Panathinaikos 7 5 2 1 2 6:7 -1 19 Vikingur Reykjavík 7 5 2 1 2 6:7 -1 20 Borac Banja Luka 7 5 2 1 2 4:7 -3 21 Omonia Nicosia 6 5 2 0 3 7:7 0 22 Mladá Boleslav 6 5 2 0 3 4:6 -2 23 Heart of Midlothian 6 5 2 0 3 4:7 -3 24 Basaksehir 5 5 1 2 2 8:11 -3 25 Celje 4 5 1 1 3 10:11 -1 26 Molde 4 5 1 1 3 6:8 -2 27 Backa Topola 4 5 1 1 3 6:10 -4 28 Astana 4 5 1 1 3 3:7 -4 29 HJK 4 5 1 1 3 3:8 -5 30 St. Gallen 4 5 1 1 3 9:17 -8 31 Noah 4 5 1 1 3 3:12 -9 32 The New Saints 3 5 1 0 4 3:7 -4 33 Dinamo Minsk 3 5 1 0 4 4:9 -5 34 LASK 2 5 0 2 3 3:13 -10 35 Petrocub-Hincesti 1 5 0 1 4 2:11 -9 36 Larne 0 5 0 0 5 2:12 -10

