Video Gol Highlights Como-Verona 3-2 : Sintesi 29-09-2024

Video Gol e Highlights Como-Verona 3-2 , 6° Giornata Serie A: Vantaggio dei lariani con Cutrone, pareggio dei gialloblu con Lazovic. Quindi doppio vantaggio dei biancoblu, con Cutrone e Belotti. Lambourde prova a riaprirla, ma non c’è più tempo.

Una partita che somiglia alle montagne russe, con tante emozioni. Il Como ha un’impostazione di dominio delle partite, con tanto possesso palla e dominio del gioco. Però, in alcuni momenti, lascia un po’ a desiderare in fase difensiva, con buchi che consentono agli avversari di reagire. Verona che è rimasto in partita sino alla fine, ma non è servito.

La squadra di Fabregas sale a quota 8 punti, secondo successo consecutivo. Verona che è alla terza sconfitta consecutiva e vede avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione.

Como-Verona. 6° giornata di Serie A

Sintesi di Como-Verona 3-2

Partita che vede i padroni di casa iniziare in maniera forte, con possesso palla e pronti a dominare il gioco. Al secondo minuto, un lancio trasversale a trovare Van Der Brempt, il quale termina atterra in area di rigore. L’arbitro vede e lascia proseguire il gioco.

All’ottavo minuto la prima conclusione in porta della partita, ad opera dei padroni di casa. Moreno si trova la sfera sul sinistro, calcia in maniera pulita e precisa, Montipò si distende e manda in angolo!

Verso il ventesimo minuto, bella azione di Nico Paz sulla sinistra, il quale si gira si accentra, tenta un servizio in area per Cutrone, ma un difensore gialloblu devia in angolo. Subito dopo Cutrone serve un cross perfetto per Nico Paz, il quale colpisce di testa a botta sicura, ma trova un ottimo Montipò a deviare il tentativo.

Verso la metà della prima frazione, due occasioni vicine per i padroni di casa. Prima con Moreno che prova una demivoleè con Montipò che si supera. Lo stesso portiere gialloblu non è intervento nell’occasione successiva, ma ha osservato il sinistro di Sergi Roberto terminare di poco a lato del palo destro.

Quindi in una delle pochissime sortite offensive dei gialloblu, Lazovic effettua un cross sul secondo palo, sul quale interviene Tengstedt al volo mettendo il pallone in porta. L’arbitro, però, su segnalazione degli assistenti, annulla per fuorigioco. Si rimane sullo 0-0.

Vicini al quarantesimo minuto ancora Nico Paz di testa su cross dalla sinistra di Moreno, ma ancora una volta Montipò nega l’esultanza del trequartista argentino!

VANTAGGIO DEL COMO! Assist di Fadera, pallone che termina a Cutrone, il quale controlla la sfera in una zona defilata dell’area di rigore, si accentra e calcia con il destro. Una deviazione di un difensore gialloblu rende la traiettoria imprendibile per Montipò!

Dopo un minuto di recupero l’arbitor fischia la fine del primo tempo. Ripresa che inizia ancora con i biancoblu in avanti. Fadera serve Nico Paz, il quale calcia al volo in scivolata ma prende il palo più vicino alla posizione in cui ha calciato.

L’arbitro, successivamente, va a rivedere un’azione al VAR, che si era svolta prima dell’occasione capitata sui piedi di Paz. Dopo un’attenta analisi decreta un calcio di rigore per fallo di Sergi Roberto su di un giocatore gialloblu.

PAREGGIO DEL VERONA! Calcio di rigore calciato in maniera perfetta, che manda la sfera centralmente e beffando Audero!

Subito dopo ancora gialloblu pericolosi con Lazovic che riceve un cross dalla destra, calcia al volo, ma manda la sfera alta sopra la traversa!

Due minuti più tardi Strefezza riceve palla al limite dell’area, calcia con il sinistro, ma manda la sfera a lato di poco sulla destra della porta difesa da Montipò.

A metà della ripresa secondo fallo di Suslov, il quale prende la seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci uomini.

Al sessantanovesimo minuto, Moreno crossa al centro, colpo di testa di Van Der Brempt con pallone che termina abbondantemente a lato della porta veronese.

VANTAGGIO DEL COMO! Cutrone si smarca dall’avversario, con un movimento centrale, Paz lo vede con la coda dell’occhio e lo serve. L’attaccante italiano arriva al limite dell’area e fa partire un tiro sul quale Montipò non riesce ad intervenire!

Verso l’ottantesimo minuto, Moreno serve Paz, il cui tiro trova ancora i guantoni di Montipò a dire no. Pochi minuti dopo punizione insidiosa di Duda fuori dal limite dell’area, con Audero che si distende e devia il pallone sul proprio angolo.

TRIS DEL COMO! Da Cunha riconquista il pallone deviato da Montipò, serve al centro per Mazzitelli, il quale manda un cioccolatino che deve essere spinto in rete da Belotti!

C’è ancora il tempo per vedere un colpo di testa di Belotti, con palla che termina alta sopra la traversa.

ACCORCIA LE DISTANZE IL VERONA! Tchatchoua serve in area Lambourde, il quale controlla, calcia sul primo palo e fredda Audero!

Finisce qui. L’arbitro Giua fischia la fine della partita.

Highlights e Video Gol di Como-Verona 3–2

Tabellino di Como-Verona 3–2

COMO (4-2-3-1): Audero, Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone (91′ Jasim), Roberto; Strefezza (78′ Da Cunha), Paz (91′ Baselli), Fadera (85′ Mazzitelli); Cutrone (78′ Belotti),. Allenatore: Fabregas.

VERONA (4-2-3-1): Montipò. Tchatchoua, Daniliuc (88′ Lambourde), Coppola, Frese; Dani Silva (46′ Duda), Belahyane; Suslov, Kastanos (46′ Mosquera), Lazovic (76′ Livramento), Tengstedt (66′ Magnani). Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Giua (Olbia)

GOL: 44′ Cutrone (C), 53′ Lazovic (V), 72′ Cutrone (C), 89′ Belotti (C), 94′ Lambourde (V)

ASSIST: 44′ Fadera (C), 72′ Paz (C), 89′ Mazzitelli (C), 94′ Tchatchoua (V)

AMMONITI: 48′ Belahyane, 51′ Sergi Roberto (C), 61′ Suslov (V), 75′ Coppola (V), 81′ Dossena (C), 84′ Mosquera (V)

ESPULSIONI: 64′ Suslov (V)

NOTE: Un minuto di recupero al termine del primo tempo, dopo sei nella ripresa.

