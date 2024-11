Video Gol Highlights Como-Monza 1-1: Sintesi 30-11-2024

Video Gol e Highlights Como-Monza 1-1, 14° Giornata Serie A: al vantaggio lariano con Engelhardt, risponde Caprari ad inizio ripresa su rigore!

Un pareggio finale tra le due formazioni che non serve a nessuna delle due. Entrambe rimangono invischiate nella lotta per non retrocedere, il passo compiuto è minimo. Occorrono i tre punti da ambo le parti nelle prossime partite.

Como-Monza, 14° giornata di Serie A

Sintesi di Como-Monza 1-1

Partono meglio i padroni di casa in questa prima parte dell’incontro. Al quarto minuto è Federa che prova una conclusione a giro che non trova la porta di un soffio.

In questa prima parte della prima frazione possesso palla in mano più agli ospiti, anche se i padroni di casa riescono a costruire occasioni più pericolose in area avversaria.

Poco dopo il quarto d’ora ecco una prima conclusione dei biancorossi. Caprari e Kyriakopoulos sono sul punto di battuta, il primo batte la punizione e pesca in area Dany Mota. L’attaccante portoghese non riesce ad indirizzare un colpo di testa in torsione nella porta avversaria.

Tre minuti più tardi la punizione è in favore dei comaschi. Nico Paz effettua una battuta dai 30 metri, appoggia per Cutrone. Quest’ultimo calcia in porta, trovando una deviazione in corner.

A metà della prima frazione su tiro di Van Der Brempt interviene splendidamente Caldirola che mette in fallo laterale. Alla mezz’ora esatta si fa vedere la formazione ospite con Bianco, il quale effettua una conclusione in porta molto fievole. Nessuna difficoltà per Reina, il quale segue la palla sfilare sul fondo.

Due minuti più tardi c’è un primo corner per gli ospiti, con un colpo di testa di Caldirola che trova i guantoni di Reina.

VANTAGGIO DEL COMO! La sblocca Engelhardt! Strefezza trova Goldaniga dagli sviluppi di un corner, quest’ultimo effettua un colpo di testa che giunge nella zona di Engelhardt. Il centrocampista tedesco riesce ad incornare da pochi passi e fulminare Turati!

Null’altro accade nei minuti che mancano al termine della prima frazione. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i lariani.

Ripresa che vede gli ospiti mantenere il possesso palla. Al settimo minuto c’è un calcio di rigore assegnato ai biancorossi per fallo di mano di Paz.

PAREGGIO DEL MONZA! Dal dischetto va Caprari che spiazza Reina con freddezza per il pareggio brianzolo!

Due minuti più tardi padroni di casa che provano a reagire immediatamente. Scambio tra Cutrone e Fadera, con il numero dieci che calcia debolmente in porta. La sfera è facile preda di Turati.

Risposta degli ospiti con una violenta conclusione di Maldini. La sfera termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta, oltre la traversa!

Al sessantaquattresimo Patrick Cutrone va al tiro, ma la sfera viene colpita in maniera errata e termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta.

Tre minuti più tardi da un cross di Kyriakopoulos, Maldini prova ad anticipare tutti, ma viene chiuso dalla retroguardia lariana.

Poco dopo la mezz’ora Verdi prova una conclusione dal limite dell’area di rigore, ma l’esito è troppo debole. In questo momento la partita attraversa una fase di stanca, con le due formazioni che preferiscono non colpire direttamente. La loro idea, principalmente, è quella di difendere il risultato acquisito.

Quando mancano circa cinque minuti al termine del tempo regolamentare si fa vedere il Monza con Maldini, la cui conclusione da palla inattiva è imprecisa e termina sul fondo.

Al novantesimo minuto di gioco, Nico Paz aggancia un pallone in area e calcia subito in porta. La sua conclusione, però, termina abbondantemente alta sopra la traversa!

Nel terzo minuto di recupero occasione clamorosa per gli ospiti! Milan Djuric aggancia un passaggio perfetto al limite dell’area, lascia partire una conclusione che termina sul palo!

L”arbitro decreta la fine dello ostilità. Pareggio per 1-1 tra le due formazioni lombarde!

Highlights e Video Gol di Como-Monza 1-1

Tabellino di Como-Monza 1-1

COMO (4-3-3): Reina: Van Der Brempt, Kempf (68′ Alessio Iovine), Goldaniga, Alberto Moreno (80′ Marco Sala); Da Cunha, Engelhardt, Nico Paz; Strefezza (88′ Gabrielloni), Cutrone (69′ Andrea Belotti), Fadera (68′ Simone Verdi). Allenatore: Fabregas.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Carboni, Pablo Marì, Caldirola (81′ Danilo D’Ambrosio); Pereira (68′ Samuele Birindelli), Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari (81′ Mattia Valoti), Mota (46′ Daniel Maldini); Djuric. Allenatore: Nesta

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Macerata)

GOL: 36′ Engelhardt (C), 54′ Caprari su rig (M)

ASSIST:

AMMONITI: 44′ Paz (C), 83′ Marco Sala (C), 92′ Alessio Iovine (Como)

ESPULSIONI: –

NOTE: Due minuti di recupero concessi alla fine del primo tempo, cinque nella ripresa

