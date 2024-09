Video Gol Highlights Como-Bologna 2-2 : Sintesi 14-09-2024

Video Gol e Highlights Como-Bologna 2-2, 4° Giornata Serie A: doppio vantaggio lariano con autorete di Casale e Cutrone, poi recuperato da Castro e Iling Junior nel finale!

Ci è mancato poco per i lariani per ottenere la prima vittoria in questa nuova stagione di Serie A. Al novantunesimo minuto di gioco Iling Junior pareggia con un’azione di grande valenza tecnica!

Emiliani che riescono a pareggiare, ma che non convincono del tutto.Un inizio difficile, con un nuovo tecnico e con nuove idee da assimilare.

Entrambe fanno un piccolo passo in avanti. Como con due punti, il Bologna ne ha 4. La squadra di Italiano deve cominciare a conquistare tre punti, per non passare una stagione anonima, con il piccolo rischio della zona retrocessione.

Il Como si sta lentamente abituando a questo campionato e fa vedere un ottimo calcio.

Como-Bologna, 4° giornata di Serie A

Sintesi di Como-Bologna 2-2

VANTAGGIO DEL COMO! Passano appena cinque minuti e i lombardi passano! La squadra di casa scende sulla sinistra, viene servito Cutrone nell’area piccola. Quest’ultimo cerca il cross, il quale viene deviato da Casale e s’infila nella porta difesa dal suo numero uno Skorupski!

Provano a reagire gli ospiti. Nonostante la marcatura stretta, Pobega riesce a mettere un pallone in mezzo, ma nessuno è pronto all’appuntamento. Rossoblu che provano a mettere palloni in mezzo nel tentativo di scardinare la difesa dei lombardi.

Verso il ventesimo minuto occasione importante per gli ospiti! Orsolini prova il tiro a giro con il mancino e la sfera termina a lato di poco!

Quasi a metà della prima frazione è Pobega che colpisce di testa, vincendo una sfida aerea con il diretto avversario, ma la palla esce larga sulla sinistra.

Ancora rossoblu con Odgaard che recupera palla, va alla conclusione da lontano con sfera alta di poco sopra la traversa.

Dopo la mezz’ora due occasioni per i padroni di casa, con Strefezza che passa il pallone verso Cutrone, il quale conclude a botta sicura. Casale è, però, determinante e salva dal pericolo.

La seconda scaturisce dalla bandiera, con Dossena che salta di testa mandando la sfera di poco fuori sopra la traversa!

Cinque minuti più tardi altra chance clamorosa per i padroni di casa! Questa volta è Nico Paz, il quale effettua un ottimo passaggio per Cutrone. L’attaccante italiano riceve la sfera ed effettua un pallonetto che termina di pochissimo fuori dallo specchio della porta!

Ancora lariani in avanti. Questa volta è Nico Paz che prova una conclusione dalla distanza, ma non causa problemi a Skorupski!

Nel recupero della prima frazione attimi di tensione per un probabile calcio di rigore in favore dei felsinei. L’arbitro, però, dopo revisione al VAR, corregge la segnalazione perché il fallo di mano è avvenuto fuori area.

Termina la prima frazione dopo cinque minuti di recupero, con i lariani in vantaggio!

Ripresa che inizia con i rossoblu che si propongono. Al secondo minuto, un colpo di testa di Dallinga che, sfortunatamente per lui, colpisce il compagno di squadra Beukema!

RADDOPPIO DEL COMO! Strefezza serve in profondità, Cutrone si avventa sul pallone, supera Miranda, giunge in area e calcia con freddezza nel secondo palo non lasciando scampo a Skorupski!

Al quarto d’ora occasionissima per i lombardi non sfruttata! Sarebbe stato il colpo del ko, con un bell’assolo di Strefezza che, una volta arrivato in area, calcia male e manda a lato la conclusione!

Quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, occasione per i rossoblu con una girata di Fabbian che trova Audero a bloccare il tentativo.

Superata da poco la metà della ripresa e i rossoblu hanno la prima grande occasione della partita. Pobega prova riceve la palla al limite dell’area, calcia con forza ma la sfera sbatte sul palo sinistro e ritorna in campo!

Paz ruba palla a Casale, ma il suo tiro colpisce lo stesso difensore rossoblu.

RETE DEL BOLOGNA! Tiro di Odgaard dal limite, sporcato da Goldaniga. La sfera diventa quindi utile per Castro, il quale controlla e batte Audero!

Quando mancano meno di cinque minuti al termine dei tempi regolamentari ancora padroni di casa in avanti. Questa volta è il neo entrato Belotti che stacca di testa su un calcio di punizione, ma la sfera termina di poco a lato sulla sinistra!

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Grande azione di Iling Junior, il quale riceve la sfera appena entrato in area, dopodiché calcia forte sulla sinistra, non lasciando scampo ad Audero!

Dopo nove minuti di recupero, l’arbitor pone fine alle ostilità! Un 2-2 finale, acciuffato dai falsinei in pieno recupero!

Highlights e Video Gol di Como-Bologna 2-2

Tabellino di Como-Bologna 2-2

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena (67′ Goldaniga), Kempf, Moreno; Sergi Roberto (8′ Mazzitelli), Perrone; Strefezza (89′ Braunoder), Paz, Fadera (78′ Lucas Da Cunha); Cutrone (78′ Andrea Belotti). Allenatore: Fabregas

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale (80′ Lucumi), Miranda; Aebischer (46′ Fabbian), Freuler, Pobega; Orsolini (63′ Iling Junior), Dallinga (63′ Castro), Odgaard (80′ Ndoye). Allenatore: Italiano

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì)

GOL: 5′ aut. Casale (C), 53′ Cutrone (C), 76′ Castro (B), 91′ Iling Junior (B)

ASSIST: 53′ Strefezza (C), 91′ Castro (B)

AMMONITI: 45′ Iovine (C), 47′ Alberto Moreno (C), 72′ Pobega (B)

NOTE: 45′ ammonizione per Iovine (C), per un intervento duro, in ritardo, su Miranda, 49′ ammonizione per Alberto Moreno (C) per un fallo sul difensore felsineo Posch. Cinque minuti di recupero nel primo tempo, nove nella ripresa per un ritardo di comunicazione dell’arbitro con la sala VAR.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.