Commissione Medica FIGC, ecco le linee guida per l’emergenza Coronavirus: blindati ritiri e allenamenti

La Commissione medica federale ha stabilito le linee guida per contrastare il Coronavirus. L’obiettivo comune è quello della tutela della salute dei calciatori e staff. Il presidente Gravina: “Dobbiamo essere pronti”

E’ andata in scena oggi la riunione in videoconferenza della Commissione medica federale, con l’obiettivo di definire un protocollo di garanzia, utile per la ripresa dell’attività sportiva. L’incontro virtuale è stato introdotto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina ed ha avuto lo scopo di definire un piano per la tutela della salute di tutti protagonisti del calcio italiano, in seguito alla pandemia del Coronavirus.

Sono state presentate le linee guida, che verranno integrate poi dalle direttive degli esperti, per stilare quanto prima il protocollo unitario definitivo. Quest’ultimo dovrà tener conto di tre aspetti cardine: semplicità, fattibilità e attendibilità medico-scientifica.

La bozza emersa dalla videoconferenza, è suddivisa in punti fondamentali, tra cui: la formazione dei gruppi squadra, seguire dal punto di vista clinico i componenti della rosa e quali esami deve effettuare il medico sociale o il medico di squadra. Per quanto riguarda il primo punto, è stato specificato che durante il primo periodo i giocatori dovranno trovarsi in un luogo chiuso e sanificato, nel rispetto delle norme igieniche-comportamentali.

Inoltre, si è trattato anche del tema riguardante tutte quelle persone, calciatori e staff, che sono risultati positivi al virus e poi guariti. Per loro, sono previsti degli esami diagnostici particolari, che terranno conto della gravità dell’infezione subita. Stesso discorso vale per gli arbitri, che sono sottoposti al trattamento dei singoli calciatori.

La Commissione medica, presidiata dal prof. Paolo Zappilli, è stata ampliata da esperti infettivologi, con lo scopo unitario di tutelare la salute di tutti gli addetti ai lavori, una volta ritornati sui campi da gioco. Perché il presidente della FIGC è stato chiaro: “Dobbiamo farci trovare pronti, è questo lo scopo del lavoro svolto dalla Commissione medica”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS