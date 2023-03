Come vedere Tottenham-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 08-03-2023

Dove vedere Tottenham-Milan, partita valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, Mercoledì 8 Marzoi ore 21.00. La sfida tra Tottenham e Milan sarà trasmessa in diretta TV e Sky e in Streaming su Amazon Prime.

La sfida si giocherà alle ore 21.00 di mercoledì 8 marzo.

Sfida già cruciale per il Tottenham di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. La sfida del New White Hart Lane, in occasione del ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League promette spettacolo e gol.

Il Tottenham è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Wolverhampton allenato da Julen Lopetegui.

Momentaneamente, gli spurs sono quarti in classifica, a quota 45 punti dopo 26 giornate.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

I rossoneri, momentaneamente, sono quarti in classifica, con 47 punti conquistati in 25 giornate di campionato.

Son, Richarlison e Kane formeranno il tridente offensivo del Tottenham.

Leao rientra dalla squalifica. Da monitorare la presenza di Diaz.

Come vedere Milan-Salisburgo in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Tottenham-Milan

Tottenham-Milan Data: 8 Marzo

8 Marzo Orario: 21.00

21.00 Canale tv: –

Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra il Tottenham di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli, mercoledì 8 marzo alle ore 21.00 su Amazon Prime tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. La telecronaca di Tottenham-Milan sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Amazon Prime trasmette sempre la miglior partita del Mercoledì di Champions League in ogni turno della competizione fino alla semifinale.

Dove ascoltare la telecronaca Live di Tottenham-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Tottenham-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Tottenham-Milan:

Antonio Conte schiererà il “suo” Tottenham con il 3-4-2-1. Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic formeranno la cerniera di centrocampo. Son e Richarlison supporteranno l’unica punta Kane.

Stefano Pioli schiererà il Milan con il 3-4-3. Da valutare la presenza di Diaz. Se lo spagnolo non ci sarà giocherà De Ketelaere. Leao rientra dalla squalifica e completerà l’attacco con Giroud.

Probabili formazioni Tottenham-Milan:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Richarlison; Kane.

MILANN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche Tottenham-Milan:

C’è un solo precedente in Champions League tra le due squadre e risale alla stagione 2010/11. Tottenham e Milan giocarono l’ottavo di ritorno e la sfida finì 0-0, con il conseguente passaggio dgli spurs ai quarti, grazie alla vittoria all’andata per 0-1.