Come vedere la Serie A su TimVision: tutto quello che c’è da sapere

Grazie all’accordo stipulato con DAZN nei mesi scorsi, TimVision trasmetterà il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Scopriamo insieme i dettagli per guardare sulla tv di Tim le partite del massimo campionato italiano di calcio nel triennio 2021-2024.

Il campionato di Serie A 2021-2022 che si appresta a partire sabato con quattro anticipi che vedranno in campo, tra le altre, l’Inter campione d’Italia in carica contro il Genoa di Davide Ballardini, sarà visibile, com’è ormai noto da tempo, esclusivamente su DAZN che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano di calcio per le prossime tre stagioni (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).

Un colpo fantastico per la società di Perform che, dopo aver sottratto “lo scettro del potere” a Sky, al quale ha comunque concesso tre partite in co-esclusiva (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), ha stipulato anche un accordo con Tim che, attraverso la sua televisione, TimVision, trasmetterà tutte le partite di Serie A in diretta e on demand per i prossimi tre anni. Serie A che va ad aggiungersi alla già ricca offerta di TimVision comprendente anche Netflix, Disney+ e Prime Video.

E sorvolando per un momento sulla questione abbonamento, è giusto sottolineare come per usufruire di TimVision sia necessaria una connessione a rete fissa in banda larga, meglio ancora se in ultraboardband. Per raggiungere l’alta definizione (o il Full HD) occorre una velocità di almeno 7 Mbps.

Per stare tranquilli e per avere una copertura totale in tutta la casa, si può pensare a soluzioni specifiche come WI-FI 360 Serie A Tim, che raggiunge 1 Gbps, che di serie mette a disposizione un modem di ultima generazione e una connessione wireless certificata. Altro strumento utile per godere in completa tranquillità dei servizi di TimVision è il TimVision Box, decoder che ottimizza la gestione della connettività e la rende stabile.

Tale decoder consente di guardare la Serie A e tutti gli altri contenuti di TimVision anche se non si possiede una Smart Tv. Il TimVision Box infatti abilita la televisione stessa al DVB-T2. E per chi non ha intenzione di cambiare la connessione di casa, il decoder non funziona solo con l’offerta di rete fissa di Tim, ma anche con quella di altri operatori e può connettersi alla rete mobile 4G e 5G.

L’installazione del TimVision Box e il suo utilizzo sono semplicissimi: sono presenti infatti video tutorial sul sito ufficiale di Tim raggiungibili anche attraverso QR Code posti all’interno della guida rapida presente nella confezione del decoder.

Come guardare la Serie A su TimVision.

TimVision, offerta calcio: il prezzo da martedì 17 agosto 2021

A partire da oggi, martedì 17 agosto 2021, il prezzo dell’offerta calcio su TimVision è di appena 29,99€ al mese per 12 mesi. Si tratta di un’offerta comprendente tutti i contenuti di DAZN, tra i quali tutta la Serie A 2021-2022 e la UEFA Champions League trasmessa da Mediaset Infinity con le sfide di Juventus, Inter, Milan e Atalanta.

