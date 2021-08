Come vedere Sampdoria – Milan in Diretta TV e Streaming: Probabili Formazioni e orario 23-08-2021

Dove vedere Sampdoria Milan, posticipo della 1° Giornata di Serie A, lunedì 23 Agosto alle ore 20:45. La partita Sampdoria-Milan sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky e in Diretta Streaming su DAZN.

Una vittoria per cominciare bene la nuova stagione. E’ questo il traguardo a cui puntano Sampdoria e Milan nel loro debutto stagionale in campionato.

E’ tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche con lo storico nome di Marassi, dove alle ore 20:45 di lunedì scenderanno in campo Sampdoria e Milan per il posticipo della prima giornata di Serie A.

La Sampdoria è reduce dalla vittoria sull’Alessandria, in Coppa Italia, per 3-2 e vuole cominciare bene il debutto stagionale casalingo. Il tecnico Roberto D’Aversa nel frattempo è in attesa dei rinforzi sul calciomercato promessi dal presidente Massimo Ferrero.

Anche Stefano Pioli è in attesa dei rinforzi che servono per completare la sua rosa, ma nel frattempo si affida ai calciatori che ha già a disposizione. Il traguardo rossonero è quello di riuscire nuovamente, ad ottenere una qualificazione in Champions League.

Ultime sulle formazioni di Sampdoria-Milan:

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa, punta sul modulo 4-2-3-1. Audero tra i pali, con Augello, Ferarri, Colley e Bereszynsky a formare la cerniera di difesa. L’univo ballottaggio è quello tra Adrien Silva ed Ekdal, uno dei due affiancherà Thorsby. In attacco Quagliarella unica punta, supportato da Candreva, Verre e Damsgaard.

Stefano Pioli sta valutando in maniera oculata in vista della prima giornata. Il tecnico rossonero è indeciso sul modulo da utilizzare, se il 4-2-3-1 o il 4-4-2. La formazione è delineata, con il debutto di Maignan tra i pali. La coppia di centrocampo sarà formata da Tonali e Bennacer, mentre l’unico ballottaggio è quello tra Diaz e Leao, in base alla scelta si deciderà il modulo da usare. Debutto in vista per Giroud nel ruolo di centravanti.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero, Augello, Ferrari, Colley, Bereszynsky, Andrien Silva, Thorsby, Candreva, Verre, Damsgaard, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Rebic, Giroud.

Come vedere Sampdoria-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Sampdoria-Milan

Sampdoria-Milan Data: Lunedì 23 Agosto 2021

Lunedì 23 Agosto 2021 Orario: 20:45

20:45 Canali TV: Sky Sport Serie A

Sky Sport Serie A Streaming: DAZN (app e sito)

La partita Sampdoria-Milan, posticipo della 1° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e in Streaming su DAZN. C’è anche la possibilità di vedere la partita, per chi usufruisce come abbonato del servizio di Now TV.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sampdoria-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

https://www.raiplayradio.it/radio1/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Sampdoria-Milan:

Sono ben 63 i precedenti tra Sampdoria e Milan, in Serie A, allo stadio Marassi di Genoa. Sono 19 le vittorie della Sampdoria, 19 i pareggi e 25 le vittorie del Milan.

L’ultimo successo dei blucerchiati risale alla stagione 2018/19, 1-0 grazie ad un gol siglato da Defrel. L’ultimo pareggio tra le due squadre, risale alla stagione 2014/15, fu un 2-2 con le reti di Okaka, Eder, El Shaarawy e Menez.

L’ultima vittoria del “Diavolo” risale alla scorsa stagione, 1-2 firmato dalle reti di Ekdal, Kessie e Castillejo.

