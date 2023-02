Come vedere Milan-Tottenham in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 14-02-2023

Dove vedere Milan-Torino, partita valida per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Martedì 14 Febbraio ore 21.00. La sfida tra Milan e Tottenham sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e Sky e in Streaming su Infinity e Now Tv.

La sfida di San Siro si giocherà alle ore 21.00 di martedì 14 Febbraio.

Sfida già cruciale per il Milan di Stefano Pioli e il Tottenham di Antonio Conte. La sfida di San Siro, in occasione dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League promette spettacolo e gol.

Il Milan è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Torino allenato da Ivan Juric.

Momentaneamente i rossoneri sono terzi in campionato, con 41 conquistati in 22 giornate.

Il Tottenham giocherà questo pomeriggio in casa del Leicester allenato da Brendan Rodgers.

Momentaneamente gli spurs sono quinti in campionato, con 39 punti conquistati in 22 giornate.

Il Milan recupererà almeno per la panchina Tomori e Bennacer.

Il Tottenham schiererà in campo Forster al posto dell’infortunato Lloris.

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere l’Ottavo di Finale tra il Milan di Stefano Pioli e il Tottenham di Antonio Conte, martedì 14 febbraio 2023, alle ore 21.00 in chiaro su Canale 5 tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console . Questa partita sarà visibile anche in diretta streaming gratuita sia su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

La partita tra Milan e Tottenham sarà visibile anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di guardare la partita attraverso il servizio Sky Go scaricando l’app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook. Senza dimenticare che c’è anche l’opzione di NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket ‘Sport’ sarà possibile accedere alla diretta della partita.

Milan-Tottenham, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Tottenham:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Tottenham in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Tottenham:

Stefano Pioli dovrebbe schierare il Milan con il 3-4-1-2. Saranno a disposizione i rientranti Tomori e Bennacer, ma bisognerà capire se l’inglese e l’algerino partiranno dal primo minuto. Calabria favorito su Saelemekers nel centrocampo a 4.

Antonio Conte schiererà il Tottenham con il classico 3-4-3. Forster tra i pali al posto dell’infortunato Lloris. Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic formeranno la cerniera di centrocampo, mentre il tridente sarà costituito da Kulusevski, Kane e Son.

Probabili formazioni Milan-Torino:

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Tomorir, Kalulu, Calabria; Tonali, Bennacer, Theo Hernandez, Diaz, Giroud, Leao.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Precedenti e statistiche Milan-Tottenham:

Si registra un solo precedente in Champions League tra Milan e Tottenham. L’unica volta che le due squadre si affrontarono, in tale manifestazione, a San Siro, risale alla stagione 2010/11 Anche lì si trattava di un Ottavo di Finale d’andata e gli inglesi vinsero per 0-1 grazie ad un gol di Crouch.