Come vedere Milan-Lazio in Diretta TV e Streaming: Probabili Formazioni e orario 12-09-2021

Dove vedere Milan Lazio, partita della 3° Giornata di Serie A, domenica 12 Settembre alle ore 18.00. La partita Milan-Cagliari sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Il Milan di Pioli cerca contro la Lazio un’altra vittoria per dare continuità ai 6 punti conquistati contro la Sampdoria e contro il Cagliari.

Anche la Lazio viene da due vittorie nelle prime due giornate e viene a San Siro per conquistare punti e andare in testa alla classifica.

E’ tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche con lo storico nome di San Siro, dove alle ore 18.00 di domenica scenderanno in campo Milan e Lazio, partita valida per la 3° Giornata di Serie A.

Il Milan, reduce da due vittorie, vuole continuare il suo percorso di crescita. Mister Stefano Pioli è in attesa di avere tutti i Nazionali a disposizione, in modo da poter schierare contro i biancocelesti la miglior formazione possibile.

Anche la Lazio è reduce da due vittorie e Mister Maurizio Sarri vuole uscire da San Siro con i tre punti in tasca. Anche il tecnico ex Napoli e Juventus è in attesa del rientro dei Nazionali.

Come vedere Milan-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan – Lazio

Competizione: Serie A

Data: Domenica 12 settembre 2021

Orario: 18.00

Canali Tv: Sky Sport Serie A e DAZN Channel

Diretta Streaming: DAZN (App e sito) – Sky GO (per gli abbonati)

La partita Milan – Lazio, valida per la 3° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport Serie A Domenica 12 settembre alle ore 18.00.

Si potrà guardare Milan – Lazio in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Lazio:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Ultime sulle formazioni di Milan-Lazio:

Stefano Pioli si affiderà all’ormai collaudato 4-2-3-1. Importanti novità nella formazione di partenza, tornano dal primo minuto Kessie e Ibrahimovic, mentre per la terza partita consecutiva Tonali e Leao sono favoriti rispetto a Bennacer e Rebic.

Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri. Immobile sarà il titolare al centro dell’attacco, supportato da Felipe Anderson e Pedro. Luis Alberto appare decisamente favorito su Basic, mentre da valutare ci sono le condizioni dell’acciaccato Lazzari.

Probabili formazioni Milan-Lazio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Precedenti e statistiche Milan-Lazio:

Sono 156 i precedenti a San Siro, in Serie A, tra Milan e Lazio. Si registrano 77 vittorie dei rossoneri, 59 pareggi e 30 successi biancocelesti. L’ultimo successo del Milan risale alla scorsa stagione, fu un 3-2 grazie alle reti di Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez, Luis Alberto e Immobile. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2015/16, fu 1-1, con le reti di Bacca e Parolo. L’ultimo successo della Lazio risale alla stagione 2019/20, 1-2 con l’autorete di Bastos e i gol di Immobile e Correa.

Migliori Bookmakers AAMS