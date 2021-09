Come vedere Liverpool-Milan in Diretta TV e Streaming: Probabili Formazioni e orario 15-09-2021

Dove vedere Liverpool-Milan, partita valida per la prima giornata di Champions League, mercoledì 15 Settembre alle ore 21.00. La partita Liverpool-Milan sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Uno e in Streaming su Infinity.

Il Liverpool di Klopp dopo 10 punti nelle prime 4 giornate di Premier League cerca i primi 3 punti del suo girone di qualificazione, a caccia degli Ottavi di Finale di Champions League.

Il Milan allenato da Stefano Pioli, dopo 7 anni torna a disputare la Champions League e vuole subito partire con il piede giusto, in casa di una squadra che solo due anni fa conquistava la Coppa dalle grandi orecchie.

E’ tutto pronto allo Stadio Anfield Road di Liverpool, dove alle ore 21.00 di mercoledì scenderanno in campo Liverpool e Milan per la partita valida per la prima giornata di Champions League.

Il Liverpool è reduce dalla vittoria per 0-3, ottenuta in trasferta in casa del Leeds e vuole partire bene anche nel debutto casalingo stagionale in Champions League.

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro la Lazio e vuole cominciare a macinare punti anche nel debutto nella Coppa più prestigiosa d’Europa, dopo ben 7 anni di assenza.

Come vedere Liverpool-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Liverpool-Milan

Competizione: Champions League

Data: Mercoledì 15 settembre 2021

Orario: 21.00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Infinity – Sky GO (per gli abbonati)

La partita Liverpool-Milan, valida per la prima giornata di Champions League , sarà trasmessa in diretta tv Sky e in Streaming su Infinity, Mercoledì 15 settembre alle ore 21.00.

Si potrà guardare Liverpool-Milan con un abbonamento a Sky e ad Infinity.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App Infinity come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App Infinity.

Inoltre sono compatibili con Infinity anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Liverpool-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Ultime sulle formazioni di Liverpool-Milan:

Il tecnico del Liverpool Klopp è intenzionato a schierare il suo classico 4-3-3. Alexander Arnold e Robertson saranno come al solito i terzini tutta fascia, mentre a centrocampo la cerniera sarà formato da Keita, Henderson e Fabinho. In attacco il tridente atomico formato da Firmino, Salah e Mané.

Solito 4-2-3-1 anche per Pioli. Qualche dubbio da sciogliere per l’ex tecnico di Lazio e Inter. Kjaer giocherà al posto di Romagnoli in difesa, mentre a centrocampo c’è un ballottaggio tra Tonali e Bennacer. Torna Saelemaekers, mentre in questo momento Ibrahimovic sembra favorito su Giroud.

Probabili formazioni Liverpool-Milan:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Manè

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic

Precedenti e statistiche Liverpool-Milan:

Sono solo due i precedenti tra Liverpool e Milan, ed entrambi riguardano finali di Champions League. La prima, nel 2005, vide la vittoria del Liverpool ai calci di rigore, dopo una rimonta da 3-0 a 3-3. Maldini, doppietta di Crespo, Gerrard, Smicer e Alonso i marcatori nei 90 minuti. Nel 2007, furono invece i rossoneri a trionfare per 2-1 grazie ad una doppietta di Inzaghi. Di Kuyt la rete della bandiera dei Reds.

