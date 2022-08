Come vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 21-08-2022

Dove vedere Atalanta-Milan, 2° giornata di Serie A, 21 agosto ore 20.45. La sfida tra Atalanta e Milan sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN.

Match che chiude la Domenica calcistica del Campionato di Serie A 2022-23, insieme a Bologna-Verona, quello tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli Campione d’Italia che andrà in scena domenica 21 Agosto alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è reduce dalla vittoria per 0-2, ottenuta in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo, nella prima giornata del Campionato 2022/23.

I bergamaschi sono reduci da un campionato deludente. Infatti nella scorsa stagione, la squadra neroazzurra mancò dopo cinque anni consecutivi, la qualificazione alle Coppe Europee.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria per 4-2, ottenuta nel debutto casalingo a San Siro, ai danni dell’Udinese guidata da Andrea Sottil.

I rossoneri sono reduci da un campionato straordinario, che si è concluso con la conquista dello scudetto numero 19.

L’Atalanta vuole riprendere il cammino interrotto lo scorso anno. L’intenzione è quella di ritornare a giocare una competizione internazionale.

Di fronte però avrà il Milan Campione D’Italia guidato da Stefano Pioli, che nella scorsa stagione sconfisse, in entrambe la sfide, la formazione bergamasca.

Al Gewiss Stadium, i rossoneri si imposero per 2-3, grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao. A nulla servirono le marcature di Zapata e Pasalic.

Nel match di ritorno le reti di Leao e Theo Hernandez mandarono nuovamente al tappeto la formazione di Gasperini.

Il Milan recupera Tonali in mezzo al campo, mentre si candidano ad una maglia dal primo minuto Adli e Giroud.

Gasperini invece schiererà Pasalic e Malinovsky alle spalle dell’unica punta Zapata.

Al Gewiss Stadium per la seconda giornata di campionato si prospetta un match ricco di gol e spettacolo!

Guarda Atalanta-Milan in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Atalanta-Milan

Atalanta-Milan Data: Domenica 21 Agosto- Gewiss Stadium

Domenica 21 Agosto- Gewiss Stadium Orario: 20.45

20.45 Canali TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN e Tim Vision (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli, domenica 21 Agosto 2022, alle ore 20.45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

La telecronaca di Atalanta-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. A bordocampo ci sarà Davide Bernardi.

Per poter guardare la partita Atalanta-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Atalanta-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

In caso di partite in contemporanea, ci saranno altri canali Zona Dazn dal 215 in avanti.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Atalanta-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Atalanta-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Milan:

Gian Piero Gasperini schiererà la sua Atalanta con il solito 3-4-2-1. La speranza del tecnico dei bergamaschi è quella di recuperare Demiral in difesa, mentre tra gli indisponibili si segnala Ederson, oltre a Zappacosta, Carnesecchi e allo squalificato Palomino. Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle formeranno la cerniera di centrocampo.

Stefano Pioli schiererà il suo Milan con il solito 4-2-3-1. Nessun dubbio sulla difesa, mentre a centrocampo la diga sarà formata dalla coppia Tonali-Bennacer. Sulla trequarti giocheranno Messias, Adli (favorito su Diaz) e Leao. In attacco c’è il ballottaggio tra Giroud e Rebic, con il francese in questo momento favorito.

Probabili formazioni Atalanta-Milan:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Adli, Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Precedenti e statistiche Atalanta-Milan:

61 sono i precedenti in campionato tra le due formazioni. Si registrano 14 vittorie dell’Atalanta, 22 pareggi e 25 successi del Milan. L’ultima vittoria dell’Atalanta fu un 5-0, con le reti di Gomez, Pasalic, doppietta Ilicic e gol di Muriel. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu un 1-1, con le reti di Masiello e Kessie. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 2-3 con le reti di Zapata, Pasalic, Calabria, Tonali e Leao.