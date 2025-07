Colpo da urlo: la Roma vuole Paixão, esterno perfetto per gasperini e statistiche da capogiro

Roma, sfida a Leeds e Marsiglia per Igor Paixão: scatta l’assalto all’ala del Feyenoord

La Roma accelera sul mercato estivo e punta decisa su Igor Paixão, esterno offensivo brasiliano classe 2000, reduce da una stagione super con il Feyenoord: 18 gol e 19 assist in tutte le competizioni, prestazioni che hanno attirato l’interesse di mezza Europa. Dopo aver messo a segno colpi importanti come Ferguson, El Aynaoui, Wesley e Ghilardi, i giallorossi si concentrano ora sull’acquisto di un nuovo esterno sinistro offensivo, come richiesto da Gian Piero Gasperini.

Sfida a tre per Paixão: Roma, Leeds e Marsiglia in corsa

Il Marsiglia sembrava in vantaggio, avendo raggiunto un accordo personale con il giocatore per un contratto quinquennale, ma l’offerta da 28 milioni è stata respinta dal Feyenoord, che ne chiede almeno 30. Anche il Leeds United ha presentato una proposta formale, ma la trattativa resta aperta, e la Roma è entrata ora con forza nella corsa, forte di una situazione economica solida dopo le recenti cessioni (Paredes, Zalewski, Le Fée e Abraham).

Il club capitolino crede di poter raggiungere le richieste del Feyenoord, offrendo un progetto tecnico di alto profilo e la possibilità per Paixão di esplodere definitivamente sotto la guida di un maestro della valorizzazione come Gasperini.

Paixão perfetto per il gioco di Gasperini

Con le sue caratteristiche di velocità, dribbling e capacità realizzativa, Igor Paixão è considerato l’esterno ideale per il 3-4-3 o 3-4-2-1 gasperiniano. Sa accentrarsi, dialogare nello stretto e andare in profondità, adattandosi perfettamente alla filosofia offensiva e dinamica del nuovo tecnico giallorosso. Le sue prestazioni in Champions League contro Manchester City, Milan e Benfica hanno certificato il suo livello internazionale, rendendolo un profilo da grande salto.

Fábio Silva e gli altri nomi per l’attacco: casting ancora aperto

Accanto alla pista Paixão, la Roma monitora anche Fábio Silva del Wolverhampton, attaccante portoghese classe 2002, reduce da un buon prestito al Las Palmas. I Wolves sono pronti a venderlo, visto che ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. Silva può agire da punta centrale, seconda punta o esterno sinistro, rendendolo un’alternativa versatile in caso di difficoltà con Paixão.

Nel casting offensivo restano altri nomi caldi come Antonio Nusa del Lipsia (30 milioni), Christos Tzolis del Bruges, Eliesse Ben Seghir del Monaco e Matt O’Riley, profilo più duttile capace di agire anche da mezzala offensiva. O’Riley è un pallino di Gasperini sin dai tempi dell’Atalanta e potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Attacco giallorosso in costruzione: tra conferme e nuovi arrivi

Con gli arrivi di Evan Ferguson dal Brighton e Matias Soulé, e le conferme di Dybala, El Shaarawy e Dovbyk, la Roma sta costruendo un reparto offensivo ricco di soluzioni e qualità. Ma la priorità resta l’esterno sinistro titolare: la cifra chiave è 30 milioni, e Paixão oggi è il primo obiettivo sulla lista.

Le prossime ore saranno decisive per capire se i giallorossi affonderanno il colpo o se la sfida resterà aperta con Leeds e Marsiglia. L’unica certezza è che la Roma è pronta a fare sul serio.