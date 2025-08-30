Colpo alla Roma: arriva Jan Ziolkowski! Difensore polacco da 6 milioni fino al 2030

La Roma ha ufficializzato l’acquisto del giovane difensore Jan Ziolkowski a titolo definitivo dal Legia Varsavia. Il centrale classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco, arriva nella Capitale con un’operazione da 6 milioni di euro più bonus, mentre il club polacco manterrà anche una clausola del 10% sulla futura rivendita.

Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai giallorossi fino all’estate 2030 e vestirà la maglia numero 24 nella sua prima stagione allo Stadio Olimpico.

Con il suo arrivo, Ziolkowski diventa il settimo colpo della campagna acquisti estiva della Roma, dopo quelli di Wesley Franca, Neil El-Aynaoui, Leon Bailey, Evan Ferguson, Daniele Ghilardi e Devis Vasquez.

Sul sito ufficiale del club, la Roma ha accolto così il nuovo difensore:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Il difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Polonia Varsavia prima di trasferirsi al Legia nel 2022. Nella stagione 2024/25 ha conquistato un posto da titolare, collezionando presenze sia in Ekstraklasa che nelle competizioni europee. Ha scelto di indossare la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!”