Cluj-Roma,Fonseca: “Possibile la difesa a 4. Qualche minuto per Dzeko”

Dopo la vittoria (3-0) con il Parma in campionato, la Roma riassapora l’Europa. I giallorossi voleranno in Romania, dove ad attenderli ci sarà il Cluj. La sfida dell’andata non ha lasciato scampo alla formazione romena, sconfitta per 5-0 dai capitolini.

Ciò nonostante, però, Fonseca tiene a mantenere alta la concentrazione: ” Non possiamo pensare alla gara in casa, dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile: loro sono un avversario difficile, soprattutto in casa loro, ma noi vogliamo i 3 punti“, ha dichiarato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport.

Nella sfida del Radulescu potrebbe essere un ritorno al passato: “Cambio di modulo? Una possibilità, vedremo domani“. Fonseca ha poi confermato la scelta – pressoché obbligata, viste le assenze di Smalling, Mancini ed Ibanez – di Calafiori dal primo minuto. In difesa, inoltre, spazio anche a Juan Jesus. Il difensore brasiliano è l’unico centrale a disposizione di Fonseca.

Su Dzeko: “Si è allenato in questi giorni senza grande intensità ma non si è fermato a casa. In questa partita giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante valutarlo in questa partita per capire come sta fisicamente“.

