Club Brugge-Lazio Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 28-10-2020

Club Brugge-Lazio, gara valevole per il 2° turno di Champions League in programma mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali 253 (Sky Sport) e 204 del satellite (Sky Sport Arena). Brugge con il tridente Diatta-Dennis-De Ketelaere, vittorioso nella prima giornata alla Gazprom Arena di San Pietroburgo; la Lazio in cerca dei tre punti per avvicinare la qualificazione dopo il debutto vincente all’Olimpico per 3-1 contro il Dortmund di Haaland e Sancho.

Club Brugge-Lazio, gara valida per il 2° turno del girone F di Champions League, si disputerà al Jan Breydel Stadium di Bruges mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00.

Il Club Brugge di Philippe Clement ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo cammino europeo. Un debutto di successo quello ottenuto la settimana scorso in Russia con lo Zenit San Pietroburgo di Semak.

Una vittoria di autorità che potrebbe accrescere l’autostima del gruppo belga e la convinzione di poter dare del filo da torcere alle altre compagini del gruppo, anche se Lazio e Borussia Dortmund sono le uniche favorite di questo gruppo.

Il Brugge, campione in carica nel proprio paese nella scorsa stagione dopo che la Federazione Belga ha chiuso in anticipo il campionato e assegnato il titolo proprio ai Blauw en Zwart (Blu-neri) per la netta superiorità mostrata, ha messo in mostra diversi elementi interessanti.

Le redini del gioco poggiano sul duo di centrocampo Vormer-Vanaken. Occhio in avanti al talento del giovane trequartista De Ketelaere, che ha deciso il match con lo Zenit a tempo scaduto, all’esterno offensivo senegalese Diatta e alla punta nigeriana Emmanuel Dennis Bonaventure.

Reduci dalla sconfitta in campionato con il Leuven, i blu-neri del Belgio si preparano adesso al secondo confronto europeo contro la Lazio.

Dopo il brutto stop in campionato a Genova con la Sampdoria di 8 giorni fa (netta sconfitta per 3-0 anche se hanno pesato le parecchie assenze in casa biancoceleste), la Lazio di Simone Inzaghi, risultati alla mano, si è ripresa in modo evidente, debuttando in Champions con un bel 3-1 casalingo ai danni del favorito Borussia Dortmund delle giovani stelle Haaland–Sancho e vincendo per 2-1 nell’ultimo turno di campionato, sempre in casa, contro il Bologna (in gol il mago Luis Alberto e Ciro Immobile).

Se gli uomini chiave del gruppo biancoceleste girano e inventano come ci hanno abituati recentemente e se torneranno a pieno regime gli assenti per infortunio, niente e nessuno potrà vietare a questo gruppo di fare un buon cammino in Europa e di consolidarsi ancor di più in campionato.

Dal mercato sicuramente ci si aspettava di più (in particolare in difesa), ma una vittoria come quella col Dortmund non può mai essere casuale. La Lazio ha, comunque, qualità e consapevolezza del proprio potenziale e vorrà dar seguito alla bella prova coi gialloneri già mercoledì in trasferta in Belgio.

Le ultime sulle formazioni di Club Brugge-Lazio

La formazione del Club Brugge non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista nella recente gara di Champions con lo Zenit.

Ancora fuori causa Mignolet, tra i pali ci sarà nuovamente l’americano Horvath. Nel 4-3-3 gli esterni di difesa saranno Clinton Mata e Eduard Sobol. Federico Ricca e Brandon Mechele comporranno la coppia difensiva.

A centrocampo Mats Rits sarà coadiuvato dall’olandese Vormer e da Vanaken. In avanti Bonaventure sarà affiancato dal senegalese Diatta e dal diciannovenne De Ketelaere.

In casa Lazio da monitorare le condizioni di Marusic e Lucas Leiva, usciti al 42′ del primo tempo di Lazio-Bologna.

Nel classico 3-5-2 in porta Strakosha; in difesa Patric-Hoedt-Acerbi. Sulle fasce, se non dovesse farcela Marusic, pronto Lazzari, ormai recuperato, e sulla sinistra Fares.

A centrocampo agiranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto che affiancheranno Lucas Leiva (ma andrà valutato, in caso uno tra Escalante e Parolo). In avanti tandem d’attacco Immobile-Correa.

Probabili formazioni di Club Brugge-Lazio

Club Brugge (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Come vedere Club Brugge-Lazio in Diretta TV e Streaming

Gli abbonati alla pay Tv potranno usufruire anche del servizio Sky Go, seguendo la partita su PC, smartphone e tablet. Altra possibilità per vedere Club Brugge-Lazio è Now TV, che prevede ticket tematici senza rinnovo automatico.

Dove ascoltare la radiocronaca di Club Brugge-Lazio

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Club Brugge-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport. La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Club Brugge-Lazio

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Club Brugge e Lazio. Solo una volta le due squadre si sono incontrati nella propria storia. Ma ripetiamo, nulla di ufficiale.

L’occasione è stato il Trofeo della Befana–Coppa Tommaso Maestrelli, mercoledì 6 gennaio 1993.

I biancocelesti ospitano PSV Eindhoven e appunto il Bruges. La squadra, allenata allora da Dino Zoff, vincerà quella edizione battendo 2-0 il Bruges con l’autorete di Booy e gol di Sclosa.

