Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Claudio Ranieri da oggi è il nuovo allenatore della Roma e siederà sulla panchina giallorossa per la 3° volta nella sua carriera. Dopo un lungo vertice a Londra tra Ranieri ed il Presidente della Roma Dan Friedkin è arrivato in serata l’attesissimo accordo.

Claudio Ranieri

Domani giovedì 14 novembre nel pomeriggio Ranieri dirigerà la sua prima seduta di allenamento a Trigoria.

Claudio Ranieri prima di prendere il volo da Londra subito dopo aver concluso l’accordo ha dichiarato all’Ansa: “Pronti! Arrivano i nostri. Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato”.

Claudio Ranieri torna nella sua Roma da traghettatore con un contratto fino a giugno e dovrebbe percepire una cifra intorno al milione di euro più eventuali bonus per la qualificazione alle Coppe Europee nella stagione successiva o vittoria di qualche competizione che sta disputando la Roma in questa stagione.

Claudio Ranieri sarà ingaggiato soltanto come allenatore anche se si è parlato di un suo ruolo nell’assetto futuro della dirigenza giallorossa.

Per Ranieri si tratta del 3° ritorno sulla panchina della Roma nella sua carriera di allenatore a distanza di 5 anni e mezzo dall’ultima terminata a giugno 2019.

La Roma cambia il terzo allenatore in questa stagione dove sono stati esonerati già Daniele De Rossi e Ivan Juric, si tratta del quarto nell’anno solare se si considera anche quello di Mourinho avvenuto a inizio 2024.

A 73 anni dopo che a giugno aveva deciso di chiudere la sua carriera di allenatore dopo aver portato alla salvezza il Cagliari a Sir Claudio Ranieri viene chiesto l’ennesimo miracolo e non ha potuto rifiutare.

Si tratta di una scelta di cuore per lui romano di Testaccio che è chiamato a salvare la stagione della Roma che appare già compromessa.

La Roma infatti dopo 12 giornate di Serie A è al 12° posto con 13 punti e sin qui hanno ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Anche in Europa League i giallorossi viaggiano a risultati alterni con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Ranieri farà il suo esordio in Campionato domenica 24 novembre alle 18:00 contro il Napoli di Antonio Conte in trasferta in una sfida che si annuncia tutt’altro che facile.

Ma Ranieri è abituato ai miracoli e aveva già invertito la rotta alla squadra giallorossa nel 2009 quando subentrò a Luciano Spalletti.

Scudetto sfiorato nella stagione 2009-2010

Claudio Ranieri viene chiamato ad allenare la Roma il 2 settembre del 2009 dopo che Luciano Spalletti si era dimesso dopo aver rimediato 2 sconfitte nelle prime 2 giornate di Campionato contro Genoa e Juventus.

Con Ranieri il panchina la Roma ebbe un repentino cambio di rotta e rimase in lotta per lo Scudetto con l’Inter di Mourinho sino alla fine del campionato. L’Inter vinse lo Scudetto con 2 punti di vantaggio sulla Roma e vinse anche la Finale di Coppa Italia giocata contro i giallorossi. Era l’anno del triplete dell’Inter di Jocè Mourinho che vinse anche la Champions League in Finale contro il Bayern Monaco.

Ranieri poi dopo gli ottimi risultati venne confermato per la stagione successiva dove però non riuscì a ripetere lo stesso rendimento.

Dopo 25 giornate con 39 punti conquistati Sir Claudio rassegnò le sue dimissioni il 20 febbraio 2011. Al suo posto come traghettatore salì Vincenzo Montella promosso mentre era allenatore dei Giovanissimi.

2019 Ranieri come traghettatore:

Anche nel 2019 Ranieri venne chiamato a stagione in corso per risollevare la sua Roma.

Quell’anno fu chiamato dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco ed è stato sulla panchina della Roma nelle ultime 12 Giornate.

Il bilancio parla di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con una media si 1,83 punti a parttia.

Quel 26 maggio del 2019 ci fu anche l’addio di Daniele De Rossi alla sua Roma oltre che la fine del suo incarico.

Claudio Ranieri ritrova 3 giocatori che aveva già allenato nel 2019 e sono El Shaarawy, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.

