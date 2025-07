Classifica stipendi Allenatori Serie A 2025-26: chi guadagna di più?

La Serie A 2025/2026 è ormai alle porte e si preannuncia come una stagione ricca di cambiamenti e colpi di scena. Con il fischio d’inizio previsto per sabato 23 agosto, la massima serie italiana riparte con un calendario intenso e un campionato che si annuncia più competitivo che mai, grazie a una serie di rivoluzioni sulle panchine che coinvolgono ben 12 squadre su 20.

L’estate 2025 ha infatti visto un’autentica rivoluzione tra gli allenatori: dai club di vertice fino alle neopromosse, le società hanno scelto di cambiare guida tecnica per dare una svolta al proprio progetto. Questa tendenza riflette l’esigenza di risultati immediati, ma anche l’evoluzione tattica del calcio moderno, sempre più legato al ruolo del mister come manager a 360 gradi.

Tra le grandi protagoniste del mercato allenatori, spiccano i ritorni eccellenti e le nuove scommesse. Il Milan, dopo l’ottavo posto dello scorso anno e una stagione deludente in tutte le competizioni, ha deciso di richiamare Massimiliano Allegri, che aveva lasciato i rossoneri nel 2014 dopo aver vinto uno Scudetto e una Supercoppa. L’Inter, dal canto suo, ha puntato su Cristian Chivu, ex capitano nerazzurro e reduce da buone stagioni nella Primavera: una scelta di continuità interna e visione a lungo termine.

La Roma ha chiuso un ciclo con Daniele De Rossi e si è assicurata Gian Piero Gasperini, l’uomo che ha portato l’Atalanta ai vertici del calcio europeo. Al suo posto a Bergamo arriva Ivan Juric, una scelta che punta su grinta e identità tattica. Tra le altre novità spiccano anche Patrick Vieira al Genoa, Carlos Cuesta al Parma (giovane talento della scuola Guardiola) e l’arrivo in Serie A di Cesc Fabregas, chiamato a guidare il Como dopo la promozione.

Ma ci sono anche importanti conferme che danno stabilità e continuità: su tutte quella di Antonio Conte, reduce da uno Scudetto al primo anno con il Napoli, e quella di Igor Tudor alla Juventus, capace di dare equilibrio e concretezza ai bianconeri.

Anche Maurizio Sarri resta alla guida della Lazio, mentre la Fiorentina ha confermato Stefano Pioli, premiando il buon lavoro svolto sul piano del gioco e della valorizzazione dei giovani.

Tra chi ha deciso di dare fiducia a tecnici emersi negli ultimi anni ci sono il Bologna con Vincenzo Italiano, e il Torino con Marco Baroni, chiamato a consolidare il progetto granata. Le neopromosse Pisa, Parma e Como, invece, si affacciano alla Serie A con scelte fresche e ambiziose, in linea con l’evoluzione di un campionato sempre più internazionale.

Stipendi allenatori Serie A 2025/2026: quanto guadagnano i mister?

In un calcio sempre più attento al rapporto tra ingaggio e rendimento, la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A per la stagione 2025/26 offre spunti interessanti, tra conferme di grandi cifre e sorprese legate a nuove scommesse. Secondo le elaborazioni di Calcio e Finanza basate su indiscrezioni della stampa italiana, il tecnico più pagato è proprio Antonio Conte, con un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, esclusi i bonus.

A seguire, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini si dividono il secondo posto con 5 milioni di euro netti ciascuno. Più staccati troviamo Vincenzo Italiano (Bologna), Stefano Pioli (Fiorentina) e Igor Tudor (Juventus), tutti fermi a 3 milioni di euro.

Classifica stipendi allenatori Serie A 2025/26

Posizione Allenatore Squadra Stipendio netto annuo 1 Antonio Conte Napoli 8 milioni € 2 Massimiliano Allegri Milan 5 milioni € 2 Gian Piero Gasperini Roma 5 milioni € 4 Vincenzo Italiano Bologna 3 milioni € 4 Stefano Pioli Fiorentina 3 milioni € 4 Igor Tudor Juventus 3 milioni € 7 Cristian Chivu Inter 2,5 milioni € 7 Maurizio Sarri Lazio 2,5 milioni € 9 Ivan Juric Atalanta 2 milioni € 10 Patrick Vieira Genoa 1,4 milioni € 11 Marco Baroni Torino 1,2 milioni € 12 Fabio Pisacane Cagliari 1 milione € 12 Cesc Fabregas Como 1 milione € 12 Alberto Gilardino Pisa 1 milione € 15 Carlos Cuesta Parma 900 mila € 16 Kosta Runjaic Udinese 750 mila € 17 Paolo Zanetti Hellas Verona 600 mila € 18 Eusebio Di Francesco Lecce 500 mila € 19 Davide Nicola Cremonese ND 20 Fabio Grosso Sassuolo ND

Un’estate tra mercato e strategie

Mentre il Mondiale per Club si è concluso senza grandi soddisfazioni per le squadre italiane, il focus si sposta ora sul calciomercato estivo, tra trattative in corso, colpi a sorpresa e rivoluzioni tattiche. L’identità degli allenatori rappresenta spesso la prima vera mossa strategica: i loro ingaggi raccontano quanto le società siano disposte a investire nella guida tecnica per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Con meno di un mese al via del nuovo campionato, ogni tifoso si interroga: quale allenatore farà davvero la differenza nella Serie A 2025/26? E soprattutto, il rendimento sarà proporzionato allo stipendio?

Segui tutte le evoluzioni della nuova stagione su StadioSport.it: notizie aggiornate, calciomercato, prime pagine dei quotidiani sportivi, risultati in tempo reale e tanto altro.