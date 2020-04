Classifica dei migliori 100 giovani italiani: Donnarumma batte Zaniolo e Tonali

TMW ha stilato anche quest’anno, la classifica dei migliori 100 giovani talenti italiani, prendendo in considerazione tutti quei calciatori nati dal 1 gennaio 1999, al 31 dicembre 2002.

Moltissime sono le squadre rappresentate, dall’Inter che ne piazza cinque nei prime novanta posizioni, al Milan, ben presente nella top 20, passando per Roma e Atalanta.

Moltissimi calciatori in classifica sono di proprietà di Pescara, Empoli e in particolare ChievoVerona, sintomo di quanto i gialloblù siano decisi a puntare sui giovani, per la risalita in Serie A, dopo anni di militanza nella massima serie con la rosa più anziana del campionato.

Ma vediamo la classifica più nello specifico: al centesimo posto troviamo Marco Imperiale, terzino classe 99’ ora in forza al Piacenza, alla quarta stagione tra i professionisti.

Scorrendo più avanti troviamo ovviamente moltissimi ragazzi nel giro della attuale Nazionale under 21, protagonisti dell’ottimo Mondiale Under20, in Polonia, della scorsa estate, chiuso al quarto posto.

Tra di loro Bellanova, che si affaccia in top 20, ora di proprietà dell’Atalanta, dopo la difficile esperienza francese con il Bordeaux, e i portieri Plizzari e Carnesecchi, di Livorno e Trapani, che mandano avanti la grande tradizione italiana dei grandi numeri 1 tra i pali.

Poco più avanti, in quattordicesima piazza, la rivelazione delle ultime giornate di Serie A prima dello stop al campionato, troviamo Matteo Gabbia, difensore anche lui messosi in risalto durante il Mondiale polacco, e titolare a fianco di Romagnoli in tutte le ultime uscite del Milan.

Apre la top 10 l’attaccante ex Sassuolo, Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’under 21 azzurra, da quest’anno si sta giocando le sue carte in Serie B, all’Ascoli, ha segnato 11 gol in stagione, e sembra pronto per un salto di categoria, già l’anno prossimo.

Salcedo, Esposito, Pellegrini, Pinamonti, Kean, e Bastoni, sono gli altri ragazzi che compongono, insieme a Scamacca, la top 10 della classifica, escludendo il podio.

Moltissimi di questi nomi sono in orbita Inter, da Salcedo, miglior 2001 italiano, ad Esposito che ha addirittura un anno in meno, ma ha già fatto il suo esordio nell’undici di Conte, fino a Bastoni, quarto in questa classifica, che ha ormai scalzato un campione come Godin, nelle gerarchie della squadra interista.

Venendo al podio, al terzo posto si piazza il centrocampista del lodigiano Sandro Tonali, classe 2000 già ambito dai club di mezza Europa. Su di lui si sprecano i paragoni con campioni del passato, su tutti quello con Pirlo, anche se lui dice di ispirarsi più ad un altro grande ex rossonero, Gennaro Gattuso.

Al secondo posto troviamo Nicolò Zaniolo, autentica rivelazione dello scorso campionato di Serie A, aveva iniziato molto bene anche questa stagione, nella nuova Roma di Fonseca, poi quel brutto infortunio nel match contro la Juventus, rottura del legamento crociato che lo terrà fuori ancora per qualche mese. Lo slittamento dell’Europeo, causa coronavirus, alla prossima estate, per lui è sicuramente una buona notizia, Zaniolo rimane uno dei prospetti migliori del nostro calcio, e sicuramente tornerà tra i convocati di Mancini.

Al primo posto, per il secondo anno di fila, c’è ancora Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero a soli 21 anni appena compiuti, vanta già quasi 200 presenze con la maglia del Milan, ed è ormai il titolare anche della Nazionale Maggiore. Attorno a lui girano, come sempre mille voci di mercato, che però non l’hanno mai distratto. Numero 1 di pura classe tra i pali, vero e degno erede di una colonna del calcio italiano, come l’omonimo Buffon, potrà regalare ancora molti anni di grandi parate sui maggiori palcoscenici mondiali.

