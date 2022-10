Clamoroso: il Manchester United mette fuori rosa Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: è rottura con lo United, messo fuori rosa dal club. Si può arrivare alla rescissione consensuale.

Cristiano Ronaldo al Manchester United continua a far parlare di sé, ma non per le sue prestazioni in campo. Il centravanti portoghese nella gara casalinga di mercoledì scorso non è stato chiamato in causa dal proprio allenatore sia negli undici di partenza, sia come arma a gara in corso. Il portoghese non ha digerito l’ennesima panchina e ha lasciato il campo contrariato prima che la partita giungesse al termine. gesto che non è andato giù alla dirigenza dei Red Devils, che ha comunicato il giorno dopo di aver preso provvedimenti contro il proprio tesserato e aver deciso di non convocarlo per la gara di Londra contro il Chelsea.

Cristiano Ronaldo rompe con il Manchester United

Sono arrivate quasi subito le scuse del portoghese dopo il provvedimento societario: “Come in tutta la mia carriera mi sono sempre impegnato per rispettare tutti i miei compagni, allenatori, staff. Sono la stessa persona e lo stesso professionista degli ultimi 20 anni, non sono cambiato, ma a volte ci si fa prendere dalla foga e si fanno scelte sbagliate, devo pensare solo ad allenarmi, qui siamo al Manchester United.” Delle scuse che sembrando più che forzate quelle del portoghese, d’altronde, il feeling con Ten Hag non è mai sbocciato: l’allenatore olandese non vede al centro del progetto Ronaldo, che deve fare i conti con innumerevoli panchine ed il fatto di non riuscire ad essere la stella trascinatrice di questo Manchester United, cosa che il portoghese era riuscito ad essere anche nella passata stagione. Nonostante un il periodo buio del club, infatti, si era comunque distinto, mettendo a segno ben 18 gol in Premier League e ben 7 in Champions League.

Adesso gli scenari peggiori iniziano a riecheggiare con lo United che non sopporterebbe più questa situazione e Cristiano Ronaldo che sembrerebbe essere sempre più lontano dai riflettori ai quali era stato sempre abituato. Le ultime indiscrezioni hanno portato anche ad una possibile risoluzione consensuale nel caso in cui non ci dovesse essere una ricucita del rapporto, con il portoghese che, pur di tornare su grandi palcoscenici, deciderebbe di rinunciare al suo ingaggio faraonico.