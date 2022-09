Ufficiale: Clamoroso, il Chelsea esonera Tuchel

Il Chelsea ha deciso: Thomas Tuchel non sarà più l’allenatore dei Blues.

La sconfitta di ieri sera contro la Dinamo Zagabria non è stata mandata giù in casa Chelsea, che in queste ore, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’addio dell’allenatore: “Thomas avrà giustamente un posto nella storia del club dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui. Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall’acquisizione del club e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l’allenamento e per la preparazione, mentre il club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore.

Tuchel paga, quindi, a caro prezzo il fatto di non esser mai riuscito a far risultare pericolosa la sua squadra nel match di esordio di Champions League, svoltosi ieri e perso 1-0 contro la Dinamo Zagabria, nonostante gli ultimi innesti di Aubamayeng e Sterling in attacco. A questo si aggiunge il fatto che, dopo gli arrivi di Koulibaly e Fofana, costati la bellezza di 130 milioni in due, il club londinese continua a prendere gol.

Serve, quindi, un vero e proprio cambio di passo in casa Blues, soprattutto per riprendere il passo anche il Premier League, dove la prima in classifica dista già 5 punti. I nomi dei candidati più vicini per prendere il posto dell’allenatore tedesco al momento sembrano essere quelli di Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino e Luis Enrique (attualmente CT della Spagna). Staremo a vedere quale sarà il profilo scelto dalla nuova proprietà londinese per la guida del club.