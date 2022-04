Clamoroso: Ibrahimovic al Bari?

Una suggestione clamorosa arriva da Bari. Zlatan Ibrahimovic potrebbe arrivare in Puglia. I tifosi sognano il grande nome. Luigi De Laurentiis non chiude completamente la porta.

È bastato solamente un nome per infiammare la piazza del Bari: Zlatan Ibrahimovic. La squadra pugliese è di proprietà di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio presidente del Napoli. Dopo il calvario del fallimento, una realtà così grande come il Bari è ritornata a sorridere. Infatti la Serie B è stata praticamente conquistata con tre giornate d’anticipo.

Però la società non vuole fermarsi qui ed il nome dello svedese sembrerebbe essere tra i più caldi nell’ambiente barese. L’attaccante, attualmente al Milan, non sta avendo grandissimo spazio. Complice anche i continui infortuni, Ibrahimovic ha totalizzato solamente 1098 minuti, giocando circa 23 partite. Nonostante questo, il bomber rossonero non vuol sentir parlare di ritiro.

Ibrahimovic al Bari, De Laurentiis: “Perché no”

Alla veneranda età di 40 anni, Ibrahimovic si sente ancora utile e non vuole appendere gli scarpini ai chiodi, almeno per il momento. Ed è per questo motivo che il Bari sembra volerci fare un pensierino. A dar inizio alle fantasie dei tifosi è stata l’intervista del presidente De Laurentiis al Corriere dello Sport. “Ibrahimovic al Milan? Perché no” ha ammesso il patron dei Biancorossi.

L’obbiettivo del Bari è chiaro: ritornare immediatamente in Serie A. E per farlo c’è bisogno di un trascinatore, un vero uomo spogliatoio ed Ibrahimovic sembra il nome perfetto. Un giocatore che è apprezzato da De Laurentiis anche per il proprio carattere deciso. Intanto, il Bari continua a sognare e vuole una stagione da vera protagonista nella serie cadetta.