Clamoroso: De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina?

L’ex capitano della Roma sarebbe l’ultima idea del patron Commisso per la panchina viola nella prossima stagione.

Una pazza idea circolerebbe nella testa dei dirigenti della Fiorentina: portare Daniele De Rossi sulla panchina viola nella prossima stagione.

L’indiscrezione circola negli ambienti della serie A da qualche giorno e vedrebbe l’ex capitano della Roma quale nuovo tecnico della squadra toscana per la stagione 2020/2021.

De Rossi, dopo aver concluso la carriera di calciatore tra le file del Boca Juniors, infatti, è in attesa della prima grande sfida della vita post campo e allenare la Fiorentina potrebbe essere l’ideale per lui.

Ovviamente, come per tutti gli allenatori che iniziano il loro percorso in panchina, il rischio è quello di bruciarsi prematuramente, con l’aggravante di farlo in una squadra di medio-alta classifica.

I precedenti, in questo senso, sono incoraggianti. L’ultimo tecnico, in ordine di tempo, alla prima esperienza in una grande piazza è Filippo Inzaghi.

L’ex bomber di Milan e Juventus, infatti, dopo una stagione deludente alla guida del Milan (2014/2015), ha avuto modo di riscattarsi.

Nella stagione 2016/2017, alla guida del Venezia, ha conquistato la serie B dopo un campionato al vertice in Lega Pro, mentre nella stagione corrente, da alcune settimane, ha condotto il Benevento al ritorno in serie A.

