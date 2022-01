Clamoroso: Cristiano Ronaldo al Barcellona?

Incredibile indiscrezione di mercato che vedrebbe CR7 accasarsi ai blaugrana.

Le vie del calciomercato sono imprevedibili e potrebbero portare ad una clamorosa situazione che solo pochi mesi fa sembrava utopia.

Cristiano Ronaldo, tornato questa estate al Manchester United, potrebbe già andare via e la destinazione sarebbe quella di tornare in Spagna… ma vestendo la maglia dei rivali di sempre del Barcellona.

Il fuoriclasse portoghese, che a Madrid, sponda Real, ricordano perfettamente per tutti i trofei conquistati e i record riscritti, potrebbe essere proposto proprio alla società blaugrana che cerca un terminale offensivo di grandissimo talento per tornare in auge.

Sia in Inghilterra, che in Spagna, si parla di un pentimento da parte del numero 7 che sembra non essere più convinto della decisione di tornare al Manchester United.

Trasferitosi dalla Juventus proprio per rilanciare le sue ambizioni di successo, ai Red Devils ha trovato un’ambiente ben diverso rispetto a quello che lo aveva accolto da ragazzo e le prestazioni della squadra non lo stanno convincendo.

Lo United è, infatti, al settimo posto con 31 punti conquistati e ben 22 punti di svantaggio rispetto ai cugini Citizens, che sembravano poter acquistare proprio Ronaldo questa estate, prima che il portoghese decidesse di tornare a “vestirsi di rosso”, che dominano la classifica.

L’arrivo di Rangnick non ha portato alla svolta desiderata e Cristiano non sembra essere felice della situazione societaria degli inglesi.

Per tale motivo, Jorge Mendes, suo agente, potrebbe decidere di proporre il suo assistito in Spagna, proprio al Barcellona.

Nonostante le tante rivalità, la situazione potrebbe essere gradevole sia per il portoghese, che tornerebbe centrale in un progetto tecnico, sia per il Barcellona di Xavi che ha bisogno del talento e dell’esperienza del grande rivale di sempre per tornare a livelli ottimali.

