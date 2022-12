Clamoroso: Andrea Agnelli vuole acquistare la Juventus da Exor?

Possibile colpo di scena in casa Juventus. Andrea Agnelli, dopo le dimissioni, potrebbe acquistare la Juve da Exor.

La Juventus si sta ancora leccando le ferite per ultimi avvenimenti. La società bianconera ha visto le dimissioni di tutto il Consiglio di Amministrazione bianconero ed in primis dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli. Il motivo di tale gesto è riconducibile all’ormai nota inchiesta Prisma relativa ad alcune intercettazioni di tesserati che hanno confessato diverse irregolarità su delle plusvalenze.

L’ambiente è stato sicuramente scosso da questa notizia ma Andrea Agnelli starebbe già pensando ad un ipotetico piano B. A svelare il retroscena è stato il giornale Panorama che ha mostrato un’evoluzione nella situazione Juventus. L’idea dell’ex presidente sarebbe quella di far calmare le acque, in seguito al turbinio di vicende susseguitosi, per poi poter procedere.

Foto LaPresse – Fabio Ferrari 16 Aprile 2022 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs Bologna – Campionato di calcio Serie A TIM 2021/2022 – Allianz Stadium. Nella foto:Maurizio Arrivabene Pavel Nedved Andrea Agnelli Photo LaPresse – Fabio Ferrari April 16, 2022 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs Bologna – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Allianz Stadium. In the pic:Maurizio Arrivabene Pavel Nedved Andrea Agnelli

Ciò che intende fare l’imprenditore torinese è pensare ad un clamoroso acquisto di tutte le azioni. Quest’ultime, tra l’altro, hanno visto un drastico calo nell’ultimo mese che potrebbe portare Agnelli ad un vero e proprio colpaccio. Le azioni, successivamente, andrebbero ad aggiungersi al proprio pacchetto azionario.

Tutto questo, così come riporta il quotidiano, sarà possibile solo attraverso il numero uno di Exor, John Elkann, che vorrebbe monetizzare e, di conseguenza, darebbe il placet al proprio cugino per questa manovra. In questo modo, la Juventus potrebbe ottenere una nuova rinascita e lasciarsi alle spalle questo infausto periodo.