Clamoroso, addio PSG: Neymar all’Al-Hilal!

Paris-Saint-Germain: accordo trovato con l’Al Hilal per Neymar, il club arabo verserà nelle casse parigine 100 milioni di euro per il talento brasiliano.

Neymar diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Hilal Fonte – StadioSport.it

L’Equipe è sicura, Neymar diventerà un nuovo giocatore dell’Al Hilal, il quotidiano francese, infatti, ha annunciato che il PSG è reduce dall’intesa di massima trovata con il club arabo per il trasferimento del brasiliano del panorama mediorientale. La cifra che avrebbe messo d’accordo i due club sarebbe quella di 90 milioni di euro che la società degli emiri si impegnerà a versare nelle casse dei parigini.

Gli emiri, dunque, starebbero per mettere a segno un colpo del tutto stellare. Nei giorni scorsi la società araba è riuscita a trovare l’intesa anche con lo stesso Neymar, il quale non ha saputo dir di no davanti all’offerta mostruosa di 160 milioni di euro che il brasiliano percepirà nel corso delle prossime due stagioni con la maglia dell’Al Hilal.

La stella brasiliana si è di fatto convinta ad accettare gli arabi, nonostante la volontà iniziale che ha portato poi la conseguente rottura con il PSG fosse quella di rivestire la maglia del Barcellona. Il club blaugrana infatti era ben propenso a riabbracciare il calciatore, sforzandosi di garantirgli anche un ingaggio di 13 milioni di euro all’anno, ma ha dovuto rinunciare del tutto alla trattativa quando il PSG ha fatto capire che per lasciar partire Neymar servivano almeno 100 milioni di euro per il suo cartellino.