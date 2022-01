Clamoroso, addio De Laurentiis: Jeff Bezos di Amazon vuole acquistare il Napoli?

Una clamorosa indiscrezione sul futuro societario del Napoli. Si parla di un interessamento di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, verso il club partenopeo entro il 2026. De Laurentiis, dunque, potrebbe cedere la società in mano ad un altro proprietario.

Una notizia ha scosso davvero l’ambiente Napoli. Ad interessarsi alla squadra azzurra sembrerebbe essere un pezzo grosso. Diversi tabloid, infatti, hanno confermato una clamorosa indiscrezione che parrebbe portare Jeff Bezos verso il capoluogo partenopeo. Il noto imprenditore statunitense, fondatore di Amazon, potrebbe essere interessato alla squadra di Aurelio De Laurentiis.

Secondo queste voci, il presidente romano potrebbe consegnare, entro il 2026, la società in mano ad uno dei uomini più ricchi del mondo. Bezos, infatti, ha un patrimonio netto di circa 188 miliardi di euro. Non sarebbe il primo investimento faraonico nel calcio. Un esempio ne è il Newcastle che è diventata la squadra del PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Esaudita.

Napoli, Bezos interessato solo alla città

La notizia, però, non ha mai ritrovato riscontri potenti. Si parla solo di voci anche perché difficilmente De Laurentiis si priverà della sua squadra. Il patron azzurro ha acquistato il Napoli nel lontano 2006, quando la società era solamente un pezzo di carta. In questi anni, il presidente ha riportato in Europa, prima in Europa League e poi in Champions League, la sua squadra vincendo anche diverse Coppe Italia e la Supercoppa.

Si parlava anche di creare un nuovo progetto a partire dallo stadio. Il San Paolo, l’anno scorso, è diventato il Diego Armando Maradona, nome dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi e degli azzurri. Il nuovo Napoli firmato Bezos prevedeva anche un cambio del nome dello stadio che sarebbe diventato Amazon Maradona Arena, considerando che il giocatore argentino è anche un marchio registrato.

La news su Bezos ha fatto subito sognare i tifosi che immaginavano una campagna acquista fatta di grandi nomi. Altre fonti, però, hanno confermato che il proprietario di Amazon sarebbe interessato solamente ad investire sulla città di Napoli, molto probabilmente l’area portuale. Nessun segno su una sua possibile apertura sull’acquisto della squadra di calcio.

