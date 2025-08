Cincinnati Masters: Sinner guida la carica azzurra nel torneo che vale doppio

Il settimo Masters 1000 della stagione è pronto a infiammare i campi in cemento di Cincinnati, con il tennis italiano che si presenta al Lindner Family Tennis Center di Mason con ambizioni da protagonista. Dal 7 al 18 agosto, l’Ohio diventerà il teatro di una delle sfide più attese dell’estate tennistica mondiale.

Quattro azzurri tra le elite del torneo

L’Italia arriva a Cincinnati con quattro rappresentanti tra le teste di serie, un risultato che testimonia la straordinaria crescita del movimento tennistico nazionale. A guidare la pattuglia azzurra è naturalmente Jannik Sinner, che difende il titolo conquistato lo scorso anno e si presenta da numero 1 del mondo con il peso e l’onore di essere la prima testa di serie del tabellone.

Accanto al campione altoatesino, il tricolore sventola anche grazie a Lorenzo Musetti (testa di serie numero 9), Flavio Cobolli (16) e Luciano Darderi (32). Una rappresentanza che non ha precedenti nella storia recente del tennis italiano nei Masters 1000, segno di una profondità di talenti che va ben oltre il fenomeno Sinner.

Il campo di battaglia dei giganti

Il tabellone di Cincinnati si preannuncia come uno dei più competitivi dell’anno, con tutti i principali protagonisti del circuito presenti. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, arriva con la voglia di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre la presenza di Novak Djokovic (numero 5) aggiunge sempre quel tocco di imprevedibilità e classe che solo il campione serbo sa garantire.

Particolare attenzione meritano i padroni di casa americani, che schierano ben sei tennisti tra le teste di serie: Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Frances Tiafoe (11), Tommy Paul (14), Brandon Nakashima (29) e Alex Michelsen (31). Una rappresentanza che testimonia la forza del tennis a Stars and Stripes sui campi veloci.

L’attesa per il sorteggio decisivo

Mentre i tifosi e gli appassionati attendono con trepidazione il sorteggio del tabellone principale, le aspettative sono alle stelle. Il torneo di Cincinnati ha sempre rappresentato un banco di prova fondamentale in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione, e quest’anno non farà eccezione.

Per Sinner, la sfida è duplice: confermare il titolo dello scorso anno e consolidare la propria leadership nel ranking mondiale. Per gli altri azzurri, l’obiettivo è dimostrare che l’Italia non è solo il paese di Jannik, ma una vera e propria potenza tennistica emergente.

Il tennis italiano non è mai stato così forte a Cincinnati, e questa edizione 2025 potrebbe scrivere una pagina storica per il movimento azzurro sui campi in cemento dell’Ohio.