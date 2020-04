CIES, classifica migliori 50 calciatori per valore e prestazioni del 2020: out Messi! 1° Henderson, CR7 solo 27°

L’Osservatorio Calcistico del CIES ha formulato la classifica dei top 50 migliori giocatori di questa stagione, basandosi su un algoritmo che valuta prestazione individuale e collettiva. Primo posto per il capitano del Liverpool Jordan Henderson, Cristiano Ronaldo 27°, Messi fuori dalla classifica.

Il CIES ha stilato nella giornata di ieri una speciale classifica dei migliori 50 giocatori della stagione 2019/2020, basata su un complesso calcolo algoritmico che ne valuta prestazione singola e di valore collettivo all’interno della squadra, dando a ogni giocatore un punteggio matematico, per un totale di 92.

Sorprende in parte in questa speciale graduatoria la prima posizione di Jordan Henderson, centrocampista centrale e capitano del Liverpool Campione D’Europa. Ineffetti la stagione passata dei Reds è stata da incorniciare, culminata appunto con la vittoria della Champions ed Henderson è stato il fulcro del reparto degli inglesi e vero faro per Klopp. Straordinaria per rendimento anche la stagione attuale, che vede il Liverpool dominare inconcrastato in Premier League. Seconda posizione a pari merito con un totale di 91,7 troviamo il difensore francese del PSG Presnel Kimpembe e il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara. In quarta posizione il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho, protagonista in doppia cifra per gol e assist in Bundesliga.

Il primo italiano della classifica con un punteggio di 90,3 è Marco Verratti del PSG, che sicuramente sta vivendo una delle sue stagioni migliori da quando è in Francia. Perno del centrocampo della squadra di Tuchel per visione e geometrie di gioco, Verratti si è anche riconquistato la cabina di regia della Nazionale, sotto la gestione di Roberto Mancini. A pari merito di punteggio con l’italiano ci sono Jerome Boateng del Bayern Monaco e Moussa Diaby del Leverkusen. All’ottavo posto troviamo Josip Ilicic, motore offensivo della sorprendente Atalanta che sta ben figurando non solo in campionato ma soprattutto in Champions. Dentro la Top 10 giocatori importanti come Angel di Maria e Joshua Kimmich, entrambi con un punteggio di 89,9.

Molti fenomeni del calcio contemporaneo sono in posizioni meno nobili della classifica, come Mbappé che si deve accontentare del 17°posto nonostante un’ottima stagione complessiva in termini di gol e Van Dijk, leader difensivo del Liverpool, è al 18° posto, quattro posizioni sopra al compagno di squadra Salah. L’Atalanta piazza al 22°posto il bomber Duvan Zapata e al 26° il Papu Gomez, due altri autori assieme a Ilicic del gran periodo dell’Atalanta. C’è spazio anche per la Lazio, che piazza Felipe Caicedo alla posizione trenta.

Sorprende invece il solo 27° posto, poco sopra la metà classifica di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus ha un punteggio di 86,9 e paga probabilmente una stagione attuale fatta di molti alti e bassi prestazionali, seppur con un’ottima media realizzativa. La vera sorpresa è l’assenza nella top 50 di Leo Messi. Il fenomeno del Barcellona si ferma al 55°posto, a 83,4 di valore, dando indizio delle molte prestazioni altalentanti della pulce nella stagione corrente.

