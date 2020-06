CIES, classifica difensori più costosi: De Ligt più di Van Dijk, Skriniar nella Top10

Il CIES ha stilato la classifica dei 10 difensori più costosi del mondo.

Matthijs De Ligt – 104.7 milioni di euro

Il baby fenomeno olandese è, secondo il CIES, il difensore più costoso del mondo. Arrivato alla Juventus per circa 85 milioni di euro, ha inizialmente faticato a replicare le straordinarie prestazioni fatte con l’Ajax. Tuttavia, col passare del tempo, e con l’infortunio di Chiellini, ha raggiunto la giusta maturità per essere una colonna della difesa bianconera.

2. Virgil Van Dijk – 98.5 milioni di euro

Probabilmente il difensore centrale più forte del mondo, si trova al secondo posto di questa classifica per una questione anagrafica. Destò più di qualche malumore la grossa cifra investita dal Liverpool per portarlo ad Anfield. L’investimento, però, si è dimostrato del tutto ragionevole vista l’importanza del colosso olandese nella vittoria della Champions League (e del campionato).

3. Clement Lenglet – 82.9 milioni di euro

Il difensore centrale francese ex Siviglia ha convinto tutti nelle sue due stagioni al Barcellona, tanto da togliere il posto da titolare a Umtiti. Investimento assolutamente fruttuoso da parte dei blaugrana, visto che il centrale francese è costato “solo” 36 milioni di euro.

4. Raphael Varane – 63.5 milioni di euro

A 27 anni il difensore del Real Madrid ha vinto 1 Mondiale, 4 Champions League, 2 Campionati spagnoli, 1 Coppa spagnola, 3 Supercoppe spagnole e 4 Mondiali per club. Il suo palmarès parla da solo e sorprende vederlo solo al quarto posto della classifica.

5. Victor Lindelof – 63 milioni di euro

Sembrava faticare molto appena arrivato dal Benfica per 35 milioni di euro. Quest’anno al Manchester United, però, il centrale svedese ha trovato la continuità ed il rendimento che tutti speravano, giocando 35 partite stagionali.

6. Eder Militao – 62.7 milioni di euro

Lui, invece, ancora non ha avuto grande continuità da quando il Real Madrid lo ha preso la scorsa estate dal Porto per 50 milioni. Va anche detto che togliere il posto a due mostri sacri come Varane e Sergio Ramos non è facile, ma il brasiliano ha l’età dalla sua, essendo un classe ’98.

7. Harry Maguire – 57.9 milioni di euro

L’altro centrale del Manchester United in questa classifica è il difensore più pagato della storia del calcio. Durante lo scorso calciomercato, infatti, lo United ha dovuto versare quasi 90 milioni di euro nelle casse del Leicester per assicurarsi le sue prestazioni, che sono state assolutamente positive.

8. Milan Skriniar – 49.7 milioni di euro

Il 25enne slovacco dell’Inter è uno dei difensori più ambiti del panorama europeo. Forgiatosi con la maglia della Sampdoria, è diventato una colonna portante dell’Inter di Spalletti prima e di Conte poi.

9. Davinson Sanchez – 49.3 milioni di euro

Il roccioso difensore colombiano del Tottenham ha finalmente raggiunto la maturità per essere la colonna portante della retroguardia degli Spurs, reparto minato dalle possibili partenze dei veterani Vertonghen e Alderweireld.

10. Joe Gomez – 44.2 milioni di euro

Il talentuoso centrale inglese del Liverpool occupa l’ultimo posto della classifica. Il 23enne cresciuto nel Charlton ha totalizzato quest’anno 34 presenze e nella sua ancora breve carriera ha collezionato 8 presenze con la Nazionale Inglese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS