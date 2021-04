CIES, classifica calciatori più fedeli: Handanovic nella Top10

L’osservatorio sul calcio ha pubblicato la classifica degli atleti più “fedeli”: in testa Schmeichel, Handanovic sesto.

“Non esistono più le bandiere di una volta”: questa una delle frasi più ricorrenti tra i tifosi e chiunque ami il calcio. Uno sport viziato da enormi giri d’affari che, inevitabilmente, offuscano l’attaccamento alla maglia. Eppure, sono ancora tanti i calciatori che legano la propria carriera a un club in particolare e ne difendono i colori per anni.

Oggi il CIES, osservatorio sul calcio, ha pubblicato la lista dei giocatori più “fedeli” d’Europa, ovvero quelli, ancora attualmente in attività, che hanno disputato il maggior numero di partite con i club negli ultimi dieci anni dei rispettivi campionati.

Ne emerge una classifica “dominata” dai portieri (ben tre nella top ten). Tra i “nostri”, Samir Handanovic si piazza sesto, grazie alle 323 partite di campionato disputate con la maglia dell’Inter. Un traguardo che lo sloveno si è meritato supportando il club nel suo momento più complicato, e che ora verrà coronato con la conquista dello Scudetto, primo titolo di una carriera che avrebbe potuto essere ben più blasonata.

Sul podio dei giocatori più attaccati alla maglia, come detto, ci sono ben due portieri: Kasper Schmeichel e David De Gea, colonne rispettivamente di Leicester e United. Schmiechel è primo con ben 372 partite giocate e la Premier conquistata nel 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri. L’estremo difensore iberico è terzo, con 337 partite disputate in maglia “Red Devils”. In mezzo si piazza nientemeno che Lionel Messi, la “Pulce” del Barcellona, con 340 partite giocate, e un amore che, fra idilli e crisi, prosegue ininterrotto da 21 anni.

Migliori Bookmakers AAMS