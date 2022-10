I carboidrati come le maltodestrine sono essenziali per mantenere le prestazioni sportive durante l’allenamento o la gara. E non solo. Ma quanto ne sappiamo di ciclodestrine?

La mente corre subito alle maltodestrine quando si parla di soluzioni pensate per rispondere adeguatamente alle richieste d’energia dell’organismo durante lo sforzo fisico, eppure non sono le uniche.

Di fatto questi carboidrati idrosolubili non sono gli unici a favorire la sintesi del glicogeno a livello muscolare e a stimolare il recupero post-allenamento: esistono anche le ciclodestrine.

Ciclodestrine: Cosa sono?

Le ciclodestrine sono glucidi riconducibili agli oligosaccaridi, vale a dire un gruppo di composti che abbraccia zuccheri, glucidi e carboidrati complessi.

Dal punto di vista della struttura chimica, essendo ricavati dall’idrolisi dell’amido di mais, questi glucidi presentano diverse molecole di D-glucopiranosio unite tra loro ad anello grazie a legami  1-4 glicosidici.

Le ciclodestrine, grazie alla loro struttura ciclica, agli spazi interni idrofobici e agli esterni idrofili mantengono una bassa osmolarità , un’elevata resistenza all’ossidazione provocata dal calore e dalla luce e un’ottima biodisponibilità .

In pratica, essendo capace di migliorare la solubilità , la stabilità e la biodisponibilità di altre formulazioni, la ciclodestrina viene usata sia come integratore che come molecola per farmaci e altri prodotti.

Ciclodestrine: A cosa servono?

La ciclodestrina non servono soltanto a migliorare le caratteristiche di farmaci e altri prodotti, ma possono essere usati anche come integratori sportivi. Ma a cosa servono le ciclodestrine?

L’utilizzo principale è in ambito sportivo in quanto riescono a rispondere all’esigenze pre-workout fornendo energia, a sostenere le richieste energetiche durante l’allenamento e a tenere sotto controllo l’ossidazione e la degradazione proteica post-allenamento.

Pre-workout – Se assunte prima dell’allenamento, essendo carboidrati ad alto peso molecolare, migliorano la produzione di glicogeno e aumentano la disponibilità di glucosio. Così facendo ottimizzano la performance e riducono l’integrazione post-workout.

– Se assunte prima dell’allenamento, essendo carboidrati ad alto peso molecolare, migliorano la produzione di glicogeno e aumentano la disponibilità di glucosio. Così facendo ottimizzano la performance e riducono l’integrazione post-workout. Durante allenamento – Durante l’allenamento, specie quello di endurance che duri almeno 60 minuti, la ciclodestrina riesce a tenere sotto controllo il processo di ossidazione, rallentando la degradazione delle proteine come fonte energetica e allontanando il catabolismo muscolare.

– Durante l’allenamento, specie quello di endurance che duri almeno 60 minuti, la riesce a tenere sotto controllo il processo di ossidazione, rallentando la degradazione delle proteine come fonte energetica e allontanando il catabolismo muscolare. Post-workout – L’assunzione post-workout aiuta a recuperare le scorte di glicogeno, a promuovere il recupero muscolare e a favorire il rilascio di glucosio per scongiurare picchi della curva glicemica.

Ciclodestrine integratori

Gli integratori a base di ciclodestrina in commercio sono destinati principalmente a chi si allena intensamente, chi si prepara alle gare e coloro che praticano sport di endurance.

Per quanto riguarda come assumere ciclodestrine, tutto dipende dal tipo di allenamento (durata e intensità ) e dalle caratteristiche dell’atleta e andrebbe valutato in base alle indicazioni del produttore e/o il consiglio di un esperto.

In linea di massima viene raccomandata una dose di 15 g disciolta in 100 ml di acqua per una bevanda lievemente energetica e un dosaggio di 60 g in 100 ml di acqua per un gel energetico.

Qual è la differenza tra maltodestrine e ciclodestrine?

Meglio prendere ciclodestrine o maltodestrine? Qual è la differenza? Come già accennato, si tratta di due composti molto simili e allo stesso tempo diversi.

Sia le maltodestrine che le ciclodestrine sono solubili in acqua, ben tollerate dall’intestino e facilmente assimilabili. Inoltre hanno un sapore neutro.

La sostanziale differenza tra maltodestine e ciclodestrine è che le prime sono state valutare sotto il punto di vista della DE “destrosio equivalenza” mentre le seconde no. Si tratta di un parametro capace di indicare il livello di idrolisi di amido o dei carboidrati ricavati dall’amido stesso.

In termini di DE, quindi, più elevato è il valore di “destrosio equivalenza” e più il composto assomiglierà al glucosio; al contrario più basso è il valore di DE e più si comporterà come un amido.

Di contro la ciclodestrina non disponde di questa valutazione, ma si è dimostrata capace di promuovere la resistenza all’ossidazione e ai processi infiammatori provocati dallo sforzo fisico e quindi di proteggere le strutture muscolari (e anche ossee).

Ciclodestrine: Effetti collaterali e Controindicazioni

Le ciclodestrine fanno male? L’uso di questo tipo di integratore è sicuro e ben tollerato e non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari, purché segua le dosi consigliate.

Un eventuale sovra dosaggio potrebbe causare crampi addominali, senso di nausea, vomito ed episodi di diarrea.

È sempre meglio chiedere il parere medico in caso di assunzione prolungata nel tempo o in caso di diabete (per evitare problemi con la gestione della glicemia).

Come scegliere le ciclodestrine migliori

Non tutti gli integratori sono uguali e soltanto la valutazione di alcuni aspetti alla luce delle esigenze personali può aiutare a fare la scelta giusto. Ecco cosa prendere in considerazione:

Tipologia – In commercio si possono trovare ciclodestrine in polvere e sotto forma di gel energizzante. Quale scegliere? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali (momento di assunzione, modalità di assunzione e facilità d’uso).

– In commercio si possono trovare e sotto forma di gel energizzante. Quale scegliere? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali (momento di assunzione, modalità di assunzione e facilità d’uso). Componenti – La maggior parte di questi integratori contiene soltanto ciclodestrina , ma esistono anche prodotti contenenti anche altri ingredienti. Quindi, occhio all’INCI.

– La maggior parte di questi integratori contiene soltanto , ma esistono anche prodotti contenenti anche altri ingredienti. Quindi, occhio all’INCI. Gusto – Hanno un sapore neutro e piacevole, ma alcuni prodotti possono contenere ingredienti o aromi capaci di conferire un determinato gusto. La scelta dipende dai gusti personali, ma sarebbe meglio evitare i prodotti con aromi artificiali, coloranti o zuccheri aggiunti.

– Hanno un sapore neutro e piacevole, ma alcuni prodotti possono contenere ingredienti o aromi capaci di conferire un determinato gusto. La scelta dipende dai gusti personali, ma sarebbe meglio evitare i prodotti con aromi artificiali, coloranti o zuccheri aggiunti. Allergeni – Gli integratori a base di ciclodestrina sono ben tollerati, ma la produzione in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti potrebbe trasferire alcuni allergeni pericolosi in caso di sensibilità o allergie comprovate. Attenzione a leggere l’INCI.

– Gli integratori a base di sono ben tollerati, ma la produzione in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti potrebbe trasferire alcuni allergeni pericolosi in caso di sensibilità o allergie comprovate. Attenzione a leggere l’INCI. Prezzo – Il prezzo varia da prodotto a prodotto in base alle caratteristiche e alla marca, ma quasi sempre viene ammortizzato dal canale online.

Migliori integratori di ciclodestrine su Amazon

Quali sono le ciclodestrine migliori? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti suggerimenti aiuta a trovare il prodotto giusto.

Dove si trova la ciclodestrina? Ad ogni modo è possibile acquistare un integratore di ciclodestrine in farmacia, nei negozi specializzati oppure online.

Il catalogo Amazon offre alcune delle ciclodestrine migliori sul mercato e sostiene una scelta consapevole mettendo a disposizione informazioni extra, recensioni dei consumatori e offerte vantaggiose.

In base all’offerta del momento si possono scegliere ciclodestrine Yamamoto, ciclodestrine Enervit, ciclodestrine Tsunami, ciclodestrine Anderson e altre ancora: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore di ciclodestrine su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

