Ciclismo, Stefan Kung campione europeo a cronometro. Ganna è secondo

Stefan Kung ha vinto l’oro nella cronometro dei campionati Europei di ciclismo in corso di svolgimento a Trento. L’elvetico mantiene il titolo conquistato a Plouay lo scorso anno, chiudendo la sua prova in 24:29.85. Battuto Ganna, secondo in 24:37.55.

Stefan Kung si conferma il ciclista più veloce d’Europa: sua la cronometro ai campionati in corso di svolgimento a Trento.

L’elvetico della Groupama ha concluso la propria prova, su circuito di 22 km, con un tempo di 24:29.85, sufficiente a battere il campione del mondo in carica Pippo Ganna.

Il verbanese si presentava alla gara con la voglia di riscattare il quinto posto ottenuto alle Olimpiadi. E le premesse erano sembrate più che buone: Ganna è partito spedito come un proiettile e all’intermedio si è messo al comando con tre secondi di vantaggio sullo stesso Kung.

Stefan Kung, campione europeo a cronometro per la seconda volta consecutiva. Fonte immagine: profilo Twitter Èquipe Cycliste Groupama

A fare la differenza una seconda parte di gara mostruosa per Kung, che è riuscito a recuperare oltre dieci secondi al suo rivale più accreditato.

A completare un podio stellare è il belga Remco Evenepoel, che non ottiene il risultato sperato, ma riscatta parzialmente la propria stagione con un crono di 24:44.41.

Tra gli italiani, ottima la prova di Edoardo Affini, sesto al traguardo (25:08.23), ma che per lunghi tratti ha scandito il ritmo della gara, facendo registrare il miglior intertempo fino all’arrivo di Bissegger.

Medaglia di legno per il campione continentale under 23, che che ha la sfortuna di trovarsi davanti tre fuoricategoria. Il suo 24:52.97 è rimasto comunque tempo di riferimento fino a quasi il termine della corsa.

In mezzo ha saputo intrufolarsi il tedesco Maximillian Walscheid, vera sorpresa di questa cronometro, quinto in 25:07.92 dopo un secondo intermedio notevole.

Tra le delusioni, spicca la prova incolore di Tadej Pogacar: il detentore del Tour, bronzo olimpico in carica, non era in giornata e ha chiuso soltanto dodicesimo in 25:50.96.

Migliori Bookmakers AAMS